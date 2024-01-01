最新号

2024年9月19日号

［特集］

新チャンピオンズリーグ完全攻略読本



新フォーマット解説



[Part １]リーグフェーズ

[Part 2]ノックアウトフェーズ・プレーオフ

[Part 3]大会スケジュール



決定した夏の移籍 期間▶2024年８月13日～８月30日まで



出場36チームGUIDE

マンチェスター・Ｃ／バイエルン

Ｒ・マドリー／パリSG

リバプール／インテル

ドルトムント／RBライプツィヒ

バルセロナ／レバークーゼン

Ａ・マドリー／アタランタ

ユベントス／ベンフィカ

アーセナル／クラブ・ブルージュ

シャフタール・ドネツク／ミラン

フェイエノールト／スポルティング

PSV／ディナモ・ザグレブ

ザルツブルク／リール

ツルベナ・ズベズダ／ヤングボーイズ

セルティック／スロバン・ブラスチラバ

モナコ／スパルタ・プラハ

アストン・ビラ／シュトゥルム・グラーツ

ボローニャ／ジローナ

シュツットガルト／ブレスト



欧州最高峰の舞台に彩りを添える７つの物語

キリアン・エムバぺ（Ｒ・マドリー）

ラミネ・ヤマル（バルセロナ）

トーマス・ミュラー（バイエルン）

ケナン・ユルドゥズ（ユベントス）

ジョゼップ・グアルディオラ（マンチェスター・シティ監督）

アトレティコ・マドリー

アストン・ビラ



今大会で記録を塗り替えるのは誰だ？ＣＬレコードブレイカー候補

ヨーロッパリーグ リーグフェーズ組分け＆対戦カード一覧

カンファレンスリーグ リーグフェーズ組分け＆対戦カード一覧



INTERVIEW

Granit XHAKA（レバークーゼン／スイス代表）

「新しいチャレンジへ」



OTHERS

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」





新連載スタート‼

ゴールキーパーの好守＆ミスをプロ目線で深掘り‼

GK上級観戦塾 第壱回 ステイの重要性と名手のクロス対応





好評連載

林陵平の蹴球喜怒哀楽

１か月のサッカーシーンを４つのテーマで切り取る！

第８回「チームMVPをなぜ…」

フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム～ Always Soccer High ～

Track.１2 リオネル・メッシ「MESSI」



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND／イングランド

SPAIN／スペイン

ITALY／イタリア

GERMANY／ドイツ

FRANCE／フランス

ARGENTINA／アルゼンチン

EASTERN EUROPE／東欧



HOT STUFF［プレゼント＆インフォメーション］

WSD的 NEWSランキングTOP10［トピックス］



バックナンバー＆次号予告





別冊付録

Julian ALVAREZ

フリアン・アルバレス

ATLETICO MADRID

&

Riccardo CALAFIORI

リッカルド・カラフィオーリ

ARSENAL



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次号は9月19日（木）発売

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