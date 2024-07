最新号

2024年8月15日号

定価880円(税込)/A4変 [ 特集 ]

2024-2025 EUROPEAN LEAGUES

決定した夏の移籍 期間▶2024年7月13日~7月26日まで





新シーズンのレギュラー11人とバックアッパーの顔ぶれはこうなる!!



REAL MADRID R・マドリー

FC BARCELONA バルセロナ

ATLETICO MADRID A・マドリー

REAL SOCIEDAD R・ソシエダ



MANCHESTER CITY マンチェスター・C

ARSENAL アーセナル

LIVERPOOL リバプール

TOTTENHAM トッテナム

CHELSEA チェルシー

MANCHESTER UNITED マンチェスター・U

CRYSTAL PALACE クリスタル・パレス

BRIGHTON ブライトン



INTER インテル

AC MILAN ミラン

JUVENTUS ユベントス

NAPOLI ナポリ



BAYERN バイエルン

DORTMUND ドルトムント

LEVERKUSEN レバークーゼン



PARIS SAINT-GERMAIN パリSG



[現地レポート]

MANCHESTER UNITED“解決”を託された2人の切り札



[先取り企画]

列強7か国の識者に緊急アンケート‼バロンドールは誰の手に?



INTERVIEW

Lamine YAMAL(バルセロナ/スペイン代表)「僕は僕だ」

LAUTARO Martinez(インテル/アルゼンチン代表)「結実」



OTHERS

WSD PHOTO GALLERY

選手たちのSNS投稿を紹介 フットボーラーの「実はこんなことやってます」







好評連載



フットボールをこよなく愛するロックシンガーASHのROCKERルーム

~ Always Soccer High ~ Track.11 ラミネ・ヤマル「Came From Nothing」



林陵平の蹴球喜怒哀楽1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る!

第7回「フル稼働の1か月」



トレーディングカードリリース情報局

2023-24 PANINI SELECT PREMIER LEAGUE



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



HOT STUFF[プレゼント&インフォメーション]



WSD的 NEWSランキングTOP10[トピックス]



バックナンバー&次号予告



別冊付録

Kylian MBAPPE [REAL MADRID]

&

コパ・アメリカ2024優勝記念

ARGENTINA



NEXT

次号は8月19日(月)発売

発売曜日が通常と異なります。

ご注意ください。

※一部地域によっては発売日が異なります。