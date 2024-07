最新号

2024年7月18日号

[特集]

夏の移籍市場2024徹底攻略ガイド

新政権発足のメガ6クラブはどう変わる?

EURO戦士の動向は?



移籍決定の注目株と話題沸騰の人気銘柄70

FW編

MF編

DF&GK編





欧州主要87クラブ スカッド最新事情&補強展望

プレミアリーグ編



[深掘りクラブ・] リバプール

現地発“スロット新政権”の進路



[深掘りクラブ・] マンチェスター・ユナイテッド



続投が決定的に?どうなる? 3年目のテン・ハーフ政権

[深掘りクラブ・] チェルシー



英国人記者が見通す“新生ブルーズ”の強化戦略

[深掘りクラブ・] ブライトン

ブライトン番が探る新監督の手腕と可能性ヒュルツェラーとは何者か?





ラ・リーガ編



[深掘りクラブ・] レアル・マドリー

現地記者が予想する24-25版フォーメーション



[深掘りクラブ・] バルセロナ

内情に詳しい番記者が回答!フリック・バルサに関する4つの質問状



[深掘りクラブ・] アトレティコ・マドリー

だれを獲り、だれを出すのか?大変革の夏





セリエA編



[深掘りクラブ・] ユベントス

マルケッティ記者が解説!「新プロジェクト」の全容



[深掘りクラブ・] ミラン

現地のエキスパートが見定めるフォンセカ・ミランの3大補強ポイント



[深掘りクラブ・] ナポリ

タイトル奪還へコンテ新体制のナポリ強化動向





ブンデスリーガ編



[深掘りクラブ・] バイエルン

コンパニ新体制への期待&獲得すべき3大タレント



[深掘りクラブ・] ドルトムント

新生ドルトムントの強化計画あのレジェンドが新監督に就任?



[深掘りクラブ・] レバークーゼン

無敗王者の伸びしろレバークーゼンのどこに改善点が?



リーグ・アン&その他クラブ編





INTERVIEW

Olivier GIROUD(ミラン?ロサンゼルスFC/フランス代表)

「37歳のコンペティター」





OTHERS

選手たちのSNS投稿を紹介[特別編]

EURO出場の選手たち「実はこんなことやってます」

プレシーズンのスケジュールがひと目で分かる?

欧州強豪クラブ「夏のツアーガイド2024」





好評連載



フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム~ Always Soccer High ~

Track.10 リッカルド・カラフィオーリ「NUOVO」



林陵平の蹴球喜怒哀楽 1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る!

第6回 「CLのファイナリストに異変」





The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧





HOT STUFF[プレゼント&インフォメーション]

WSD的 NEWSランキングTOP10[トピックス]

バックナンバー&次号予告





別冊付録

クリスティアーノ・ロナウド PORTUGAL

&

ヴィニシウス・ジュニオール BRASIL



NEXT

次号は7月18日(木)発売

※一部地域によっては発売日が異なります。