最新号

2024年6月20日号

定価880円(税込)/A4変 [巻頭企画]

EURO開幕直前 列強8か国のエキスパートに訊く!

[特集]

6.14開幕 EURO2024 出場24か国「戦術完全ガイド」



GROUP A

GERMANY ドイツ

SCOTLAND スコットランド

HUNGARY ハンガリー

SWITZERLAND スイス



GROUP B

SPAIN スペイン

ITALY イタリア

CROATIA クロアチア

ALBANIA アルバニア



GROUP C

ENGLAND イングランド

SLOVENIA スロベニア

DENMARK デンマーク

SERBIA セルビア



GROUP D

FRANCE フランス

NETHERLANDS オランダ

POLAND ポーランド

AUSTRIA オーストリア



GROUP E

BELGIUM ベルギー

SLOVAKIA スロバキア

ROMANIA ルーマニア

UKRAINE ウクライナ



GROUP F

PORTUGAL ポルトガル

TURKEY トルコ

GEORGIA ジョージア

CZECH Rep. チェコ



OTHERS

選手たちのSNS投稿を紹介 フットボーラーの「実はこんなことやってます」





好評連載

林陵平の蹴球喜怒哀楽 1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る!

第5回 「失笑を買うシャビの解任劇」

フットボールをこよなく愛するロックシンガー ASHのROCKERルーム

~ Always Soccer High ~ Track.9 デクラン・ライス「HERO」

トレーディングカードリリース情報局

2023-24 TOPPS FINEST UEFA CLUB COMPETITIONS



The JOURNALISTIC 「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



別冊付録

EURO2024

大会スケジュール&

全試合キックオフ時間が丸わかり!

WSD特製

書き込み式早見シート



