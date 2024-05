最新号

2024年5月16日号

定価880円(税込)/A4変 [特集]

進化の最終フェーズに突入

ガンナーズはもっと強くなる!

[特集]

アーセナル最強化計画



23-24シーズン公式戦出場全25選手パフォーマンス完全査定

INTERVIEW

Ben WHITE ベン・ホワイト(DF/イングランド代表)

「究極の負けず嫌い」

アルテタ・アーセナルの「戦術的改善点」

24-25 ARSENALの理想布陣はこれだ‼夏の補強「最良プラン」

「クラブOB&著名人グーナーが発信した愛の叱咤激励

どうなるとアーセナルはより怖い?「敵(ライバル)の視点」

怪我に苦しんだ注目5人 戦力重要度チェック

サカに次ぐワールドクラスの名手は生まれるか?ヘイルエンドの実績と未来

グーナー対談「アーセナル向上委員会」



[第2特集]悲願のブンデスリーガ初制覇!史上最強のレバークーゼン



「美しさと泥臭さ」

シャビ・アロンソが作り上げたチームの魅力に迫る

2023-2024 BUNDESLIGA DEUTSCHER MEISTER クラブ史を塗り替えた英雄たち

CLOSE-UP 01

フローリアン・ヴィルツ(MF/ドイツ代表)

「あらゆる人を虜にする才能」

CLOSE-UP 02

グラ二ト・ジャカ(MF/スイス代表)

「唯一無二のプロジェクトリーダー」

CLOSE-UP 03

アレハンドロ・グリマルド(DF/スペイン代表)

ジェレミー・フリンポン(DF/オランダ代表)

「常識を覆した両翼」

“無敗”で駆け抜けたウイニングロード!! ブンデスリーガ初制覇までの軌跡



INTERVIEW

Lamine YAMALラミネ・ヤマル(バルセロナ/スペイン代表)

「勇気凛凛」



OTHERS

WSD PHOTO GALLERY

選手たちのSNS投稿を紹介フットボーラーの「実はこんなことやってます」

HOT STUFF



好評連載

林陵平の蹴球喜怒哀楽 1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る!

第4回「圧倒的な勝者のメンタリティー」



The JOURNALISTIC 「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



WSD的 NEWSランキングTOP10[トピックス]

バックナンバー&次号予告



別冊付録

ジャンボポスター

Kai HAVERTZ ARSENAL

&

Nicolo BARELLA INTER



NEXT

次号は5月16日(木)発売

※一部地域によっては発売日が異なります。