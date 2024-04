最新号

2024年5月2日号

[特集]

母国をさらなる高みに導く世界各国の

ゴールデンジェネレーションを深掘り!

「新・黄金世代」大研究



[序文] 偉大なジェネレーションが教える成功論――とびきりの「ピア効果」



イングランド「新・黄金世代」TOP10

「新・黄金世代」近未来展望

語り継がれるあの黄金世代「史上もっとも派手に期待を裏切った世代」



フランス「新・黄金世代」TOP10

「新・黄金世代」近未来展望

語り継がれるあの黄金世代「将軍を中核とした3世代の融合で――」



ドイツ「新・黄金世代」TOP10

「新・黄金世代」近未来展望

語り継がれるあの黄金世代「世界制覇から10年、輝かしいフィナーレへ」



スペイン「新・黄金世代」TOP10

「新・黄金世代」近未来展望

語り継がれるあの黄金世代「“3連覇”を成し遂げた美しき大航海」



ポルトガル「新・黄金世代」TOP10

「新・黄金世代」近未来展望

語り継がれるあの黄金世代「美しくも、脆くて儚いガラス細工のような…」



イタリア「新・黄金世代」TOP10

「新・黄金世代」近未来展望

語り継がれるあの黄金世代「神の視点に史上屈指…絢爛豪華なカンピオーネ」



オランダ「新・黄金世代」TOP10

「新・黄金世代」近未来展望

語り継がれるあの黄金世代「1600万人の想いを背負った特別な「4人の天才」」



ブラジル「新・黄金世代」TOP10

「新・黄金世代」近未来展望

語り継がれるあの黄金世代「機能しなかったカルテット・マジコ」



アルゼンチン「新・黄金世代」TOP10

「新・黄金世代」近未来展望

語り継がれるあの黄金世代「メッシと仲間たちの大冒険」



列強以外の注目世代をピックアップ‼中堅8か国の新・黄金世代

現場を知る代表スタッフが明かす「ジョージア黄金世代」の真実

現地記者が注目するのはどの国のどの世代?アフリカ諸国の「ネクスト黄金世代」



[関連企画]

ユース年代で強さを示している代表チームはここ!

世代別代表メジャー4大会成績一覧



[関連企画]

もっともインパクトを残したのは?

列強を脅かした「黄金世代」博物館



INTERVIEW

Federico VALVERDE(R・マドリー/ウルグアイ代表)

「重圧を受け入れて」



OTHERS

WSD PHOTO GALLERY

選手たちのSNS投稿を紹介 フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.53 「ネイマールを待つ必要はもうなくなった」

世界各国の最古倶楽部ヒストリー

第4回 クリスタル・パレス(イングランド)

いつだって楽天南米

英国人エディターのPUBトーク

EPISODE 32 「9日間・7試合」の嬉しい強行軍



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

BRASIL/ブラジル

NETHERLANDS/オランダ



WSD的 NEWSランキングTOP10[トピックス]

別冊付録 ジャンボポスター

Phil FODEN MANCHESTER CITY

&

Florian WIRTZ GERMANY



