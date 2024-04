最新号

2024年4月18日号

定価880円(税込)/A4変 [特集]

20年ぶりの覇権奪回か? ARSENAL

クロップの大団円か? LIVERPOOL

前人未到の4連覇か? MANCHESTER CITY



歴史的な三つ巴のバトルはクライマックスへ――

プレミア3強徹底解剖 Amazonで購入

Amazonで購入 セブンネットで購入

セブンネットで購入 fujisanで購入

fujisanで購入 楽天で購入

[特集]

20年ぶりの覇権奪回か? ARSENAL

クロップの大団円か? LIVERPOOL

前人未到の4連覇か? MANCHESTER CITY

歴史的な三つ巴のバトルはクライマックスへ―― プレミア3強徹底解剖



[巻頭スペシャル企画]

英国人識者10人にアンケート! ズバリ、どこが優勝しますか?



覇権レースの行方を左右する8つのキーファクター



優勝へのキーファクターⅠ 巨大な違いを生むスーパースター

デクラン・ライス(アーセナル/MF)

「1億ポンド超の正当化へ」

ケビン・デ・ブライネ(マンチェスター・C/MF)

「高みに導くハート&ソウル」

モハメド・サラー(リバプール/MF)

「“特別な強い何か”で結ばれたクロップとーー」



優勝へのキーファクターⅡ エキスパート戦術解説&展望

アーセナル

リバプール

マンチェスター・C



優勝へのキーファクターⅢ

現在のパフォーマンスや稼働率で今後の調子を占う

全メンバー「コンディションCHECK」



優勝へのキーファクターⅣ

海外サッカーに精通する精神科医がアナライズ

キャプテン3人のリーダーシップ診断

フィルジル・ファン・ダイク(リバプール/DF)

カイル・ウォーカー(マンチェスター・C/DF)

マーティン・ウーデゴー(アーセナル/MF)



優勝へのキーファクターⅤ 監督の手腕

ジョゼップ・グアルディオラ(マンチェスター・C)

「名将が使い分ける“飴と鞭”」

ユルゲン・クロップ(リバプール)

「最後にとびきりの感動を」

ミケル・アルテタ(アーセナル)

「ドバイでかけた“魔法”」



優勝へのキーファクターⅥ

大きな期待に応えはじめた重要戦力は何をもたらすか?

名将3人の“秘蔵っ子”

フィル・フォデン(マンチェスター・C/MF)

カイ・ハバーツ(アーセナル/MF)

遠藤航(リバプール/MF)



優勝へのキーファクターⅦ

優勝のハードルは高い? 低い? 3強スケジュール難度調査



優勝へのキーファクターⅧ

ラストスパートに大きく貢献しうる若きジョーカー候補

コナー・ブラッドリー(リバプール/DF)

オスカル・ボブ(マンチェスター・C/MF)

ユリエン・ティンベル(アーセナル/DF)



[関連企画]3強のチーム&選手データを深掘り!スタッツ比較



6月14日開幕 ついに出場24か国が出揃った‼ EURO2024グループステージ最速展望

グループA/グループB

グループC/グループD

グループE/グループF

プレーオフ&予選結果

EURO&コパ・アメリカに向けてアピールした上昇株は?

列強10か国のニューカマー パフォーマンスチェック



INTERVIEW

Alexis MAC ALLISTER(リバプール/アルゼンチン代表)

「ボスのためにベストを」



OTHERS

WSD PHOTO GALLERY

選手たちのSNS投稿を紹介 フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

林陵平の蹴球喜怒哀楽 1か月のサッカーシーンを4つのテーマで切り取る!

第3回 「戦術を超越したロマン」

フットボールをこよなく愛するロックシンガー

ASHのROCKERルーム~ Always Soccer High ~

Track.8 ジャラッド・ブランスウェイト「THE FUTURE」

トレーディングカードリリース情報局

2023-24 PANINI PRIZM PREMIER LEAGUE



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



HOT STUFF [プレゼント&インフォメーション]

WSD的 NEWSランキングTOP10[トピックス]

バックナンバー&次号予告



別冊付録 ジャンボポスター

Lamine YAMAL ラミネ・ヤマル FC BARCELONA

&

Cole PALMER コール・パーマー CHELSEA



NEXT

次号は4月18日(木)発売 ※一部地域によっては発売日が異なります。