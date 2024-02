最新号

2024年3月7日号

定価880円(税込)/A4変 [特集]

掲載82クラブ

CL決勝トーナメント進出16チームを完全網羅!

2023-2024 欧州クラブチーム 冬の選手名鑑

PREMIER LEAGUEプレミアリーグ

リバプール

マンチェスター・C

アーセナル

トッテナム

マンチェスター・U

チェルシー

アストン・ビラ/ブライトン

ウェストハム/ニューカッスル/ウォルバーハンプトン/ボーンマス/フルアム/クリスタル・パレス

ブレントフォード/ノッティンガム・F/ルートン/エバートン/バーンリー/シェフィールド・U



LA LIGA ラ・リーガ

R・マドリー

バルセロナ

A・マドリー

ジローナ/R・ソシエダ

アスレティック/バレンシア/ベティス

ラス・パルマス/ヘタフェ/アラベス/オサスナ

ラージョ・バジェカーノ/ビジャレアル/セビージャ/セルタ

マジョルカ/カディス/グラナダ/アルメリア



SERIE A セリエA

インテル

ユベントス

ミラン

ナポリ/アタランタ/ローマ/ボローニャ/フィオレンティーナ

ラツィオ/トリノ/ジェノア/モンツァ/レッチェ/フロジノーネ

サッスオーロ/ウディネーゼ/カリアリ/エンポリ/ヴェローナ/サレルニターナ



BUNDESLIGA ブンデスリーガ

バイエルン

レバークーゼン

ドルトムント

RBライプツィヒ

シュツットガルト/フランクフルト

フライブルク/ホッフェンハイム/ブレーメン/ハイデンハイム/ヴォルフスブルク/アウクスブルク

ボルシアMG/ボーフム/ウニオン・ベルリン/ケルン/マインツ/ダルムシュタット



OTHER LEAGUES その他のリーグの注目クラブ

パリSG

ポルト/PSV/コペンハーゲン

欧州4大リーグ以外の「冬の移籍」まとめ



[現地レポート]リバプール番が迫る!!クロップ退任の真相

クロップ、シャビの電撃退団で大移動に発展⁉

主要指揮官の立ち位置がひと目でわかる2024年夏 監督人事チャート



OTHERS

選手たちのSNS投稿を紹介 フットボーラーの「実はこんなことやってます」



好評連載

リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」

Vol.51 「ペレが王様ならマリオ・ザガロは伝説だ」

いつだって楽天南米

世界各国の最古倶楽部ヒストリー 第2回 ジェノア(イタリア)



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

BRASIL/ブラジル

NETHERLANDS/オランダ



WSD的 NEWSランキングTOP10[トピックス]



バックナンバー&次号予告



別冊付録 ジャンボポスター

Trent ALEXANDER-ARNOLD LIVERPOOL

& Dusan VLAHOVIC JUVENTUS



NEXT 次号は3月7日(木)発売 ※一部地域によっては発売日が異なります。