2023年12月7日号

​​​​​​[特集]3冠王者はどこまで強くなるのかMANCHESTER CITY シティの野望ピッチ内外で進化を続ける最強軍団のさらなる可能性とビジョンに迫る![序文]進化を続けるシティの最終目的地フットボールで人々を幸せに分析のエキスパートが進化の可能性を探る――23-24版メカニズム徹底解剖Focus on a Citizen 1ジョゼップ・グアルディオラ(監督)泰然自若 何事にも動じない名将の知られざる凄みとは――事情通があぶり出すグアルディオラの本質ペップをひと言で表わすなら?Focus on a Citizen 2アーリング・ハーランド(FW/ノルウェー代表)想像を超える活躍 怪物CFがシティで輝きを増した理由に迫るFocus on a Citizen 3INTERVIEW RODRI ロドリ(MF/スペイン代表)「学び」ホルヘ・バルダーノがロドリの魅力を語る‼「ロドリのいないシティはまるで司会者不在の討論会だ」Focus on the Citizens 4ジョン・ストーンズ(DF/イングランド代表)ベルナルド・シウバ(MF/ポルトガル代表)特大の存在感を示し続ける「ペップ・シティの要諦」Focus on the Citizens 5カイル・ウォーカー(DF/イングランド代表)ジャック・グリーリッシュ(MF/イングランド代表)事情通のベン・メイブリー氏がパーソナリティーを深堀り‼「信頼感」と「親近感」Focus on the Citizens 6フィル・フォデン(MF/イングランド代表)フリアン・アルバレス(FW/アルゼンチン代表)リコ・ルイス(DF/イングランドU-21代表)「ダイヤモンド鑑定書」Focus on a Citizen 7ルベン・ディアス(DF/ポルトガル代表)「万能型CBの可能性」全盛期のファン・ダイクに肩を並べられるか――Focus on a Citizen 8エデルソン(GK/ブラジル代表)ペップが惚れ込むリベロGKのルーツを探る「苦労と練習を重ねた末に」Focus on the Citizens 9ベン・メイブリー氏が野望達成のカギを握る新戦力をジャッジ‼4人のニューカマー活躍度診断[移籍企画]2024年冬&夏のターゲットは? マンC補強リストFocus on the Citizens 10トップチーム定着を狙う「若きエリートたち」[特別企画]現地エキスパートの弁論大会「3冠王者を進化させる“次の一手”」組織設立から10年 CFGのビジョンと新戦略選手のSNS投稿を紹介 シティの選手たち「実はこんなことやってます」[リスペクト企画]誌上レジェンドミュージアムOTHERS『Arsenal Japan』20周年記念観戦ツアー ReportBALLON D'OR 2023 メッシが最多8回目の受賞!2023-2024 UEFA CHAMPIONS LEAGUEグループステージ4節のスポットライトWSD PHOTO GALLERY好評連載英国人エディターのPUBトークEPISODE 28 フットボールと音楽の街「マンチェスター」リカルド・セティオンが迫るフットボールの「裏側」Vol.48 重傷を負ったネイマールの浮世離れいつだって楽天南米The JOURNALISTIC 「各国記者が世界を斬る!!」ENGLAND/イングランドSPAIN/スペインITALY/イタリアGERMANY/ドイツFRANCE/フランスBRASIL/ブラジルNETHERLANDS/オランダHOT STUFF[プレゼント&インフォメーション]WSD的 NEWSランキングTOP10[トピックス]バックナンバー&次号予告別冊付録ジャンボポスターJulian ALVAREZ フリアン・アルバレス MANCHESTER CITYLeroy SANE レロイ・ザネ BAYERNNEXT次号は12月7日(木)発売※一部地域によっては発売日が異なります。