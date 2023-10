2023年10月19日号

一部地域によって発売日が異なります

華の2003年組 出世レースの現状SPEACIAL FEATURE Jude BELLINGHAM ジュード・ベリンガム(R・マドリー/イングランド代表)[ベリンガム企画①]現地エキスパートが大解剖!「バイロケーションの持ち主」[ベリンガム企画②]23-24シーズン 全ゴール & 現地の絶賛[ベリンガム企画③]ルーツを辿り、証言とエピソードから天才の核心に迫る――「16歳の頃から次元が違った」[ベリンガム企画④]代表チームにおける現在地を英国人記者が解説――「スリーライオンズ史上最高への確信」[ベリンガム企画⑤]ピッチ外ではどんな青年?「20歳の素顔」ジャマル・ムシアラ(バイエルン/ドイツ代表)世代№1の超絶技巧を林陵平氏が深掘り!「新型のドリブラー」The Story of a Rising Starフローリアン・ヴィルツ(レバークーゼン/ドイツ代表)「シャビ・アロンソが惚れた偉才」シャビ・シモンズ(RBライプツィヒ/オランダ代表)「献身的なワンダ―ボーイ」INTERVIEWAlex BALDE アレックス・バルデ(バルセロナ/スペイン代表)「後継者の矜持」「境遇が似た先達」や「彷彿させる大物」との比較で浮かび上がらせる3大ストライカーのストロングポイントラスムス・ホイルンド(マンチェスター・U/デンマーク代表)エリ・ワイ(RCランス/フランスU-21代表)マルコス・レオナルド(サントス/ブラジルU-23代表)現役イタリア人監督が徹底比較CBの若手三戦神ポテンシャル診断リーバイ・コルウィル(チェルシー/イングランド代表)ジョルジョ・スカルビーニ(アタランタ/イタリア代表)アントニオ・シウバ(ベンフィカ/ポルトガル代表)俊英はまだまだいる‼「新・黄金世代」エリート図鑑[第2特集]歴史的転換期を迎えた大国に希望はあるか――どうなる!? ドイツ代表[CLOSE-UP]戦後最年少の新監督が誕生!ナーゲルスマンの再建プラン識者4人に緊急アンケート‼衰退の要因と新監督人事の是非[特別対談] パトリック・ヘルメス(元ドイツ代表FW)× 田口哲雄(元ケルンU-21GKコーチ)[考察企画]一流のCFとSBはなぜ現われない?ユース育成「最新事情」[特別企画] HISTORY OF THE GERMAN NATIONAL TEAM 栄光のドイツ代表史INTERVIEWLUCAS Hernandez リュカ・エルナンデス(パリSG/フランス代表)「最高レベルをお見せしよう」OTHERS2023-2024 UEFA CHAMPIONS LEAGUEチームを牽引した気になる注目株に光を当てる!グループステージ1節のスポットライト[定期寄稿] サイモン・クーパーの月旦評 ペップという「GOAT」選手たちのSNS投稿を紹介 フットボーラーの「実はこんなことやってます」好評連載フットボールをこよなく愛するロックシンガーASHのROCKERルーム ~ Always Soccer High ~Track.3 ジュード・ベリンガム 「ラストピース」フットボーラーのファッション診断(最終回)Vol.133 ファッショニスタ・ベスト11トレーディングカード リリース情報局 2022-23 TOPPS MERLIN UEFA CLUB COMPETITIONSThe JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」ENGLAND/イングランドSPAIN/スペインITALY/イタリアGERMANY/ドイツFRANCE/フランスARGENTINA/アルゼンチンEASTERN EUROPE/東欧HOT STUFF[プレゼント&インフォメーション]WSD的 NEWSランキングTOP10[トピックス]バックナンバー&次号予告