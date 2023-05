最新号

2023年6月15日号

定価880円(税込)/A 4変 [特集]

2023 SUMMER TRANSFER

市場オープンまで1か月‼

事情通による「最新調査報告書」付き ビッグネーム&注目株133人の動向予測

FW編

MF編

DF編

GK編

\欧州市場の最新トレンドや裏側を読み解く/“4つのキーワード”解説

代理人/エージェント業界の最新事情 アメリカ資本の参入と仁義なき引き抜き競争



2023年夏の理想の着地点は?メガ14クラブ「夢のリフォーム計画」

マンチェスター・C

アーセナル

マンチェスター・U

リバプール

トッテナム

チェルシー

バルセロナ

R・マドリー

A・マドリー

インテル

ユベントス

ミラン

バイエルン

パリSG



アーセナルをさらに強くするために—— クラブOB ポール・マーソンの強化提言



[移籍市場の要注目クラブ①/ニューカッスル]CL出場権獲得でチーム強化がさらに加速—— 夏の主要ターゲット&動向調査

[移籍市場の要注目クラブ②/サレルニターナ]なぜイタリアの小クラブが、名の知れた選手を次々と獲れるのか



2022-2023 CHAMPIONS LEAGUE FINAL PREVIEW チャンピオンズリーグ決勝展望

INTER 現役イタリア人監督が考案する「シティ攻略法」インテルの「勝ち筋」はこれだ!

MANCHESTER CITY クラブ史上初のビッグイヤー獲得へ―― ペップ・シティ「7度目の正直」

[INTERVIEW] RODRI ロドリ(マンチェスター・シティ/スペイン代表)「すべてはチームのために」



OTHERS

選手たちのSNS投稿を紹介

フットボーラーの「実はこんなことやってます」

[ラ・リーガ3試合観戦!!]スペインサッカーと街歩き

[定期寄稿]サイモン・クーパーが唸る“頭脳スポーツ”の体現者



好評連載

表舞台から消えた逸材 かつて一世を風靡した大器のその後を追う 第48回 ルーカス・ピアゾン

元Jリーガーの「海外サッカーマニア」林陵平からメガクラブへの推薦状 台頭中の逸材たちをプレゼンテーション Vol.27 ブレナン・ジョンソン、ロメオ・ラビア

トレーディングカード リリース情報局 2022-23 TOPPS UEFA CLUB COMPETITIONS

フットボーラーの気になるパートナーはどんな人??“WAGs”pedia Vol.50 パトリシア・ノアルベ



The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る!!」

ENGLAND/イングランド

SPAIN/スペイン

ITALY/イタリア

GERMANY/ドイツ

FRANCE/フランス

ARGENTINA/アルゼンチン

EASTERN EUROPE/東欧



HOT STUFF[プレゼント&インフォメーション]

TOPICSデリバリー[トピックス]

別冊付録

ラ・リーガ優勝記念 FC BARCELONA & Jack GREALISH

ジャック・グリーリッシュ MANCHESTER CITY



