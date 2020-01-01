最新号
2021年1月14日号
［特集］
2020年シーズン Ｊ１・Ｊ２リーグ総まとめ 全1332選手の年間査定＆現役Ｊリーガー200人が選ぶBEST PLAYER
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
|サッカーダイジェスト2021年１月14日号
|No.1473
|CONTENTS
|［特集］2020年シーズン Ｊ１・Ｊ２リーグ総まとめ 全1332選手の年間査定＆現役Ｊリーガー200人が選ぶBEST PLAYER
|FEATURES
|現役Ｊリーガー200人が選ぶ BEST PLAYER 今季のベストプレーヤーは？
|▼Ｊ１編
|ランキング１位～10位 優勝した川崎から６選手がランクイン
|［アンケート結果］選手90人の全回答
|▼Ｊ２編
|ランキング１位～10位 10人中８人が日本人選手で残るふたりは助っ人の・・・
|［アンケート結果］選手110人の全回答
|Ｊ１＆Ｊ２リーグ 全1332選手の年間査定
|▼Ｊ１編
|川崎フロンターレ
|ガンバ大阪
|名古屋グランパス
|セレッソ大阪
|鹿島アントラーズ
|ＦＣ東京
|柏レイソル
|サンフレッチェ広島
|横浜Ｆ・マリノス
|浦和レッズ
|大分トリニータ／北海道コンサドーレ札幌
|サガン鳥栖／ヴィッセル神戸
|横浜ＦＣ／清水エスパルス
|ベガルタ仙台／湘南ベルマーレ
|▼Ｊ2編
|徳島ヴォルティス／アビスパ福岡
|Ｖ・ファーレン長崎／ヴァンフォーレ甲府
|ギラヴァンツ北九州／ジュビロ磐田
|モンテディオ山形／京都サンガＦ.Ｃ.
|水戸ホーリーホック／栃木ＳＣ
|アルビレックス新潟／東京ヴェルディ
|松本山雅ＦＣ／ジェフユナイテッド千葉
|大宮アルディージャ／ＦＣ琉球
|ファジアーノ岡山／ツエーゲン金沢
|ＦＣ町田ゼルビア／ザスパクサツ群馬
|愛媛ＦＣ／レノファ山口ＦＣ
|Ｊ３リーグ
|［シーズン総括＆ベストイレブン］秋田と相模原がJ２昇格‼
|COLUMNS
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|次号予告＆バックナンバー
|［恒例企画］第99回全国高校サッカー選手権大会パーフェクトガイド
|スターFILE30
|大会展望
|出場全48校紹介
|アクセスガイド他