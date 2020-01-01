最新号

2021年1月14日号

定価700円（税込）／A ４
2020年12月24日発売

［特集］
2020年シーズン Ｊ１・Ｊ２リーグ総まとめ　全1332選手の年間査定＆現役Ｊリーガー200人が選ぶBEST PLAYER

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください

サッカーダイジェスト2021年１月14日号
No.1473
　
CONTENTS
［特集］2020年シーズン Ｊ１・Ｊ２リーグ総まとめ　全1332選手の年間査定＆現役Ｊリーガー200人が選ぶBEST PLAYER
FEATURES
現役Ｊリーガー200人が選ぶ BEST PLAYER 今季のベストプレーヤーは？
▼Ｊ１編
ランキング１位～10位  優勝した川崎から６選手がランクイン
［アンケート結果］選手90人の全回答
▼Ｊ２編
ランキング１位～10位  10人中８人が日本人選手で残るふたりは助っ人の・・・
［アンケート結果］選手110人の全回答
 
Ｊ１＆Ｊ２リーグ 全1332選手の年間査定
▼Ｊ１編
川崎フロンターレ
ガンバ大阪
名古屋グランパス
セレッソ大阪
鹿島アントラーズ
ＦＣ東京
柏レイソル
サンフレッチェ広島
横浜Ｆ・マリノス
浦和レッズ
大分トリニータ／北海道コンサドーレ札幌
サガン鳥栖／ヴィッセル神戸
横浜ＦＣ／清水エスパルス
ベガルタ仙台／湘南ベルマーレ
　
▼Ｊ2編
徳島ヴォルティス／アビスパ福岡
Ｖ・ファーレン長崎／ヴァンフォーレ甲府
ギラヴァンツ北九州／ジュビロ磐田
モンテディオ山形／京都サンガＦ.Ｃ.
水戸ホーリーホック／栃木ＳＣ
アルビレックス新潟／東京ヴェルディ
松本山雅ＦＣ／ジェフユナイテッド千葉
大宮アルディージャ／ＦＣ琉球
ファジアーノ岡山／ツエーゲン金沢
ＦＣ町田ゼルビア／ザスパクサツ群馬
愛媛ＦＣ／レノファ山口ＦＣ
　
Ｊ３リーグ
［シーズン総括＆ベストイレブン］秋田と相模原がJ２昇格‼
　
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
　
OTHERS
次号予告＆バックナンバー
　
［恒例企画］第99回全国高校サッカー選手権大会パーフェクトガイド
スターFILE30
大会展望
出場全48校紹介
アクセスガイド他
　

　