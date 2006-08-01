最新号
2025年9月号
改革元年
ＲＢ大宮アルディージャ
解体新書
“レッドブル体制”でのＪ１への挑戦
サッカーダイジェスト2025年９月号
８月８日(金)発売 ※
定価800円（本体価格727円）
※一部地域では発売日が異なります。
［注目クラブを総力特集!!］
改革元年 ＲＢ大宮アルディージャ解体新書
「レッドブル体制」でのＪ１への挑戦
FEATURES
［スペシャルインタビュー❶］
杉本健勇（ＦＷ）「約束する。すべてを懸けて闘う」
［ライターコラム］
転落からの復活 世界へ羽ばたくクラブへ
［スペシャルインタビュー❷］
原 博実（代表取締役社長）レッドブル改革の現在
［戦術ライターが徹底分析］
ライプツィヒ、ザルツブルクなどのスタイルから紐解くＲＢ×長澤流
2025メンバーリスト
蔵出し2025年㊙エピソード５選
［スペシャルインタビュー❸］
市原吏音（DF）「楽しさを噛みしめて」
［キャプテンストーリー］
ガブリエウ（DF）
［特別対談］
豊川雄太（FW） × 下口稚葉（DF）「細部に「徹」して」
［ライターコラム］
大宮のDNAを引き継ぐ優秀なタレントを生む育成環境とは
［スペシャルインタビュー❹］
小島幹敏（MF）「大宮とともに」
［同門鼎談］
笠原昂史（ＧＫ）茂木力也（DF）津久井匠海（ＭＦ）「僕らの夢の原点」
早草紀子のつれづれアルディージャ
名前は８月９日の千葉戦で マスコット誕生
スタジアムまでの道のりが楽しい 大宮まち歩きＭＡＰ
芸能界のサッカー通とクラブＯＢによる特別対談
Ｊリーグウォッチャー平畠啓史×小林大悟 2006-08在籍
「アルディージャの魅力」
クラブスタッフのアルバムを公開 広報フォト集
仲田歩夢と浜田芽来が紹介
ＲＢ大宮アルディージャWOMEN選手名鑑
歴代記録を一挙掲載 メモリアルデータ
今季の23試合を詳細データで振り返る マッチレビュー2025
草の根リポート 長澤 徹（監督）など
CONTENTS
蹴球賢語／中村憲剛
宇佐美日記／宇佐美貴史
天国と地獄／セルジオ越後
ＭＬＳ挑戦記／山根視来
隠れたタレントを探せ／JSTATs
ピッチヒストリー／西部謙司
日本サッカー温故知新／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
OTHERS
次号予告＆バックナンバー