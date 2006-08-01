最新号

2025年9月号

定価800円（税込）／Ａ４変
2025年8月8日発売

改革元年
ＲＢ大宮アルディージャ
解体新書
“レッドブル体制”でのＪ１への挑戦

サッカーダイジェスト2025年９月号

８月８日(金)発売 ※

定価800円（本体価格727円）

※一部地域では発売日が異なります。



［注目クラブを総力特集!!］
改革元年 ＲＢ大宮アルディージャ解体新書
「レッドブル体制」でのＪ１への挑戦

FEATURES
［スペシャルインタビュー❶］
　杉本健勇（ＦＷ）「約束する。すべてを懸けて闘う」

［ライターコラム］
転落からの復活　世界へ羽ばたくクラブへ

［スペシャルインタビュー❷］
　原 博実（代表取締役社長）レッドブル改革の現在

［戦術ライターが徹底分析］
　ライプツィヒ、ザルツブルクなどのスタイルから紐解くＲＢ×長澤流

2025メンバーリスト
蔵出し2025年㊙エピソード５選

［スペシャルインタビュー❸］
　市原吏音（DF）「楽しさを噛みしめて」

［キャプテンストーリー］
　ガブリエウ（DF）

［特別対談］
　豊川雄太（FW）　×　下口稚葉（DF）「細部に「徹」して」

［ライターコラム］
　大宮のDNAを引き継ぐ優秀なタレントを生む育成環境とは

［スペシャルインタビュー❹］
　小島幹敏（MF）「大宮とともに」

［同門鼎談］
　笠原昂史（ＧＫ）茂木力也（DF）津久井匠海（ＭＦ）「僕らの夢の原点」

早草紀子のつれづれアルディージャ

名前は８月９日の千葉戦で　マスコット誕生
スタジアムまでの道のりが楽しい　大宮まち歩きＭＡＰ
芸能界のサッカー通とクラブＯＢによる特別対談
　Ｊリーグウォッチャー平畠啓史×小林大悟 2006-08在籍
 　「アルディージャの魅力」

クラブスタッフのアルバムを公開　広報フォト集
仲田歩夢と浜田芽来が紹介
　ＲＢ大宮アルディージャWOMEN選手名鑑
歴代記録を一挙掲載　メモリアルデータ
今季の23試合を詳細データで振り返る　マッチレビュー2025
草の根リポート　長澤 徹（監督）など

CONTENTS
蹴球賢語／中村憲剛
宇佐美日記／宇佐美貴史
天国と地獄／セルジオ越後
ＭＬＳ挑戦記／山根視来
隠れたタレントを探せ／JSTATs
ピッチヒストリー／西部謙司
日本サッカー温故知新／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究

OTHERS
次号予告＆バックナンバー
 