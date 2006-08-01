サッカーダイジェスト2025年９月号

８月８日(金)発売 ※

定価800円（本体価格727円）

改革元年

ＲＢ大宮アルディージャ

解体新書

“レッドブル体制”でのＪ１への挑戦

［注目クラブを総力特集!!］

改革元年 ＲＢ大宮アルディージャ解体新書

「レッドブル体制」でのＪ１への挑戦



FEATURES

［スペシャルインタビュー❶］

杉本健勇（ＦＷ）「約束する。すべてを懸けて闘う」



［ライターコラム］

転落からの復活 世界へ羽ばたくクラブへ



［スペシャルインタビュー❷］

原 博実（代表取締役社長）レッドブル改革の現在



［戦術ライターが徹底分析］

ライプツィヒ、ザルツブルクなどのスタイルから紐解くＲＢ×長澤流



2025メンバーリスト

蔵出し2025年㊙エピソード５選



［スペシャルインタビュー❸］

市原吏音（DF）「楽しさを噛みしめて」



［キャプテンストーリー］

ガブリエウ（DF）



［特別対談］

豊川雄太（FW） × 下口稚葉（DF）「細部に「徹」して」



［ライターコラム］

大宮のDNAを引き継ぐ優秀なタレントを生む育成環境とは



［スペシャルインタビュー❹］

小島幹敏（MF）「大宮とともに」



［同門鼎談］

笠原昂史（ＧＫ）茂木力也（DF）津久井匠海（ＭＦ）「僕らの夢の原点」



早草紀子のつれづれアルディージャ



名前は８月９日の千葉戦で マスコット誕生

スタジアムまでの道のりが楽しい 大宮まち歩きＭＡＰ

芸能界のサッカー通とクラブＯＢによる特別対談

Ｊリーグウォッチャー平畠啓史×小林大悟 2006-08在籍

「アルディージャの魅力」



クラブスタッフのアルバムを公開 広報フォト集

仲田歩夢と浜田芽来が紹介

ＲＢ大宮アルディージャWOMEN選手名鑑

歴代記録を一挙掲載 メモリアルデータ

今季の23試合を詳細データで振り返る マッチレビュー2025

草の根リポート 長澤 徹（監督）など



CONTENTS

蹴球賢語／中村憲剛

宇佐美日記／宇佐美貴史

天国と地獄／セルジオ越後

ＭＬＳ挑戦記／山根視来

隠れたタレントを探せ／JSTATs

ピッチヒストリー／西部謙司

日本サッカー温故知新／後藤健生

フットボール見聞録／加部 究



OTHERS

