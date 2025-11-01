最新号

2025年12月号

定価800円（税込）／A4変
2025年11月10日発売

［特集］
サンフレッチェ広島
３年ぶり２度目のルヴァンカップ制覇
積み重ねたスタイル 挑戦の先に掴んだ栄光

2025.11.01　ルヴァンカップ決勝　
　メモリアルフォトギャラリー

［決勝マッチレポート］
　均衡を破った「強み」
　周到な分析と準備で広島が２度目の大会制覇

［スペシャルインタビュー①］
　佐々木翔（ＤＦ）「鉄人が抱く誇り」

［FINAL’S HERO ①］
　東 俊希（MF）

［キーマンストーリー①］
　荒木隼人（ＤＦ）

［キーマンストーリー②］
　川辺 駿（MＦ）

［スペシャルインタビュー②］
　中野就斗（ＤＦ）「新たな象徴」

［FINAL’S HERO ②］
　塩谷 司（DF）

［2025メンバーリスト］
　載冠を果たした男たち

［キーマンストーリー③］
　中島洋太朗（MF）

［チームストーリー］
　難局を撥ね返した意志

［キーマンストーリー④］
　ジャーメイン良（FW）

蔵出し㊙エピソード６選

［キーマンストーリー⑤］
　加藤陸次樹（ＦＷ）

［大会プレーバック］
　決勝進出までの栄光への歩み

ルヴァンカップ2025全７試合　
　サンフレッチェ広島　データ＆ランキング

［柏レイソル・コラム］
　下を向くものは誰もいない

ルヴァンカップ2025大会全記録　
　全69試合のスコアと得点者を網羅

ルヴァンカップ激闘録

サンフレッチェ広島名選手列伝
    
OTHER CONTENTS
［Ｊリーグ×CPAタイアップ企画］
　現役選手が会計ファイナンスを学ぶ意義

COLUMNS
　天国と地獄／セルジオ越後
　蹴球賢語／中村憲剛
　アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
　MLS挑戦記／山根視来
　宇佐美日記／宇佐美貴史
　隠れたタレントを探せ／JSTATs
　サムライタクティクス／清水英斗
　日本サッカー温故知新／後藤健生
　ピッチヒストリー／西部謙司
　サッカーの「現場」から／二宮寿朗、本田健介
　フットボール見聞録／加部 究

OTHERS
　次号予告＆バックナンバー