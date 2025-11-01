最新号

2025年12月号

定価800円（税込）／A4変 ［特集］

サンフレッチェ広島

３年ぶり２度目のルヴァンカップ制覇

2025.11.01 ルヴァンカップ決勝

メモリアルフォトギャラリー



［決勝マッチレポート］

均衡を破った「強み」

周到な分析と準備で広島が２度目の大会制覇



［スペシャルインタビュー①］

佐々木翔（ＤＦ）「鉄人が抱く誇り」



［FINAL’S HERO ①］

東 俊希（MF）



［キーマンストーリー①］

荒木隼人（ＤＦ）



［キーマンストーリー②］

川辺 駿（MＦ）



［スペシャルインタビュー②］

中野就斗（ＤＦ）「新たな象徴」



［FINAL’S HERO ②］

塩谷 司（DF）



［2025メンバーリスト］

載冠を果たした男たち



［キーマンストーリー③］

中島洋太朗（MF）



［チームストーリー］

難局を撥ね返した意志



［キーマンストーリー④］

ジャーメイン良（FW）



蔵出し㊙エピソード６選



［キーマンストーリー⑤］

加藤陸次樹（ＦＷ）



［大会プレーバック］

決勝進出までの栄光への歩み



ルヴァンカップ2025全７試合

サンフレッチェ広島 データ＆ランキング



［柏レイソル・コラム］

下を向くものは誰もいない



ルヴァンカップ2025大会全記録

全69試合のスコアと得点者を網羅



ルヴァンカップ激闘録



サンフレッチェ広島名選手列伝



OTHER CONTENTS

［Ｊリーグ×CPAタイアップ企画］

現役選手が会計ファイナンスを学ぶ意義



COLUMNS

天国と地獄／セルジオ越後

蹴球賢語／中村憲剛

アディショナルタイムに独り言／平畠啓史

MLS挑戦記／山根視来

宇佐美日記／宇佐美貴史

隠れたタレントを探せ／JSTATs

サムライタクティクス／清水英斗

日本サッカー温故知新／後藤健生

ピッチヒストリー／西部謙司

サッカーの「現場」から／二宮寿朗、本田健介

フットボール見聞録／加部 究



OTHERS

次号予告＆バックナンバー