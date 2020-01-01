最新号

2020年12月24日号

定価700円（税込）／A ４
2020年12月10日発売

［特集］
Ｊ１史上最速優勝＆最多勝利数・勝点更新　川崎フロンターレ

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください

サッカーダイジェスト2020年12月24日号
No.1472
　
CONTENTS
［特集］Ｊ１史上最速優勝＆最多勝利数・勝点更新　川崎フロンターレ
FEATURES
記念PHOTO GALLERY
優勝決定マッチレポート
［特別対談］谷口彰悟（ＤＦ）×守田英正（ＭＦ）
チームレポート クローズアッププレーヤー
三笘 薫（MF）
家長昭博（MF）
谷口彰悟（ＤＦ）
中村憲剛（MF）
担当記者コラム
データ＆ランキング
　
［移籍マーケット企画］Ｊ１＆Ｊ２全1216選手の去就大予測
Ｊ1編
Ｊ2編
［検証］有望株５人の進路を識者４人に問う 移籍ジャッジメント
　
［クラブダイジェスト2020］ 徳島ヴォルティス
［指揮官インタビュー］リカルド・ロドリゲス
チームレポート
［キャプテンインタビュー］岩尾 憲（MF）
［崩しのキーマン］渡井理己（MF）
　
Number's Story～僕が背負うもの 杉本健勇（浦和／ＦＷ）
　
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
自分に、期待しろ／風間八宏
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
　
OTHERS
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー