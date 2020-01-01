最新号
2020年12月24日号
［特集］
Ｊ１史上最速優勝＆最多勝利数・勝点更新 川崎フロンターレ
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※一部地域によって発売日が異なります
サッカーダイジェスト2020年12月24日号
|No.1472
|CONTENTS
|［特集］Ｊ１史上最速優勝＆最多勝利数・勝点更新 川崎フロンターレ
|FEATURES
|記念PHOTO GALLERY
|優勝決定マッチレポート
|［特別対談］谷口彰悟（ＤＦ）×守田英正（ＭＦ）
|チームレポート クローズアッププレーヤー
|三笘 薫（MF）
|家長昭博（MF）
|谷口彰悟（ＤＦ）
|中村憲剛（MF）
|担当記者コラム
|データ＆ランキング
|［移籍マーケット企画］Ｊ１＆Ｊ２全1216選手の去就大予測
|Ｊ1編
|Ｊ2編
|［検証］有望株５人の進路を識者４人に問う 移籍ジャッジメント
|［クラブダイジェスト2020］ 徳島ヴォルティス
|［指揮官インタビュー］リカルド・ロドリゲス
|チームレポート
|［キャプテンインタビュー］岩尾 憲（MF）
|［崩しのキーマン］渡井理己（MF）
|Number's Story～僕が背負うもの 杉本健勇（浦和／ＦＷ）
|COLUMNS
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|自分に、期待しろ／風間八宏
|サムライタクティクス／清水英斗
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|PRESENT&INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー