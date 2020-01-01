最新号
2020年4月9日号
※一部地域によって発売日が異なります。
ご了承ください。
サッカーダイジェスト2020年４月９日号
月２回刊（第２・第４木曜日発売）
［特集］2020年シーズン Ｊ１＆Ｊ２リーグ全40クラブの
陣容解剖＆
２大注目ポイント
再開後の
FEATURES
▼Ｊ１編
ＦＣ東京
横浜ＦＣ
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
横浜Ｆ・マリノス
名古屋グランパス
サガン鳥栖
清水エスパルス
大分トリニータ
北海道コンサドーレ札幌
鹿島アントラーズ
柏レイソル
湘南ベルマーレ
ベガルタ仙台
ガンバ大阪
川崎フロンターレ
浦和レッズ
セレッソ大阪
［ルーキー対談］
安部柊斗（ＦＣ東京／ＭＦ）×
紺野和也（ＦＣ東京／ＭＦ）
「ブレない柱」
［ルーキーインタビュー］
西川 潤（Ｃ大阪／ＭＦ）
「山あり谷ありの『エリート街道』」
▼Ｊ２編
大宮アルディージャ
京都サンガＦ.Ｃ.
ジェフユナイテッド千葉
愛媛ＦＣ
アルビレックス新潟
ヴァンフォーレ甲府
ジュビロ磐田
徳島ヴォルティス
ＦＣ琉球
松本山雅ＦＣ
アビスパ福岡
Ｖ・ファーレン長崎
モンテディオ山形
東京ヴェルディ
水戸ホーリーホック
ギラヴァンツ北九州
ツエーゲン金沢
栃木ＳＣ
レノファ山口ＦＣ
ザスパクサツ群馬
ＦＣ町田ゼルビア
ファジアーノ岡山
［第２特集］
中断明けのＪ観戦術
解説者・識者・タレントが語る
「期待のクラブ＆選手」は？
解説者編
識者編
タレント編
日本代表
Ｗ杯予選延期の影響は？
COLUMNS
宇佐美日記／宇佐美貴史
HE JUDGE／西部謙司、清水英斗
ご了承ください。
サッカーダイジェスト2020年４月９日号
月２回刊（第２・第４木曜日発売）
［特集］2020年シーズン Ｊ１＆Ｊ２リーグ全40クラブの
陣容解剖＆
２大注目ポイント
再開後の
FEATURES
▼Ｊ１編
ＦＣ東京
横浜ＦＣ
ヴィッセル神戸
サンフレッチェ広島
横浜Ｆ・マリノス
名古屋グランパス
サガン鳥栖
清水エスパルス
大分トリニータ
北海道コンサドーレ札幌
鹿島アントラーズ
柏レイソル
湘南ベルマーレ
ベガルタ仙台
ガンバ大阪
川崎フロンターレ
浦和レッズ
セレッソ大阪
［ルーキー対談］
安部柊斗（ＦＣ東京／ＭＦ）×
紺野和也（ＦＣ東京／ＭＦ）
「ブレない柱」
［ルーキーインタビュー］
西川 潤（Ｃ大阪／ＭＦ）
「山あり谷ありの『エリート街道』」
▼Ｊ２編
大宮アルディージャ
京都サンガＦ.Ｃ.
ジェフユナイテッド千葉
愛媛ＦＣ
アルビレックス新潟
ヴァンフォーレ甲府
ジュビロ磐田
徳島ヴォルティス
ＦＣ琉球
松本山雅ＦＣ
アビスパ福岡
Ｖ・ファーレン長崎
モンテディオ山形
東京ヴェルディ
水戸ホーリーホック
ギラヴァンツ北九州
ツエーゲン金沢
栃木ＳＣ
レノファ山口ＦＣ
ザスパクサツ群馬
ＦＣ町田ゼルビア
ファジアーノ岡山
［第２特集］
中断明けのＪ観戦術
解説者・識者・タレントが語る
「期待のクラブ＆選手」は？
解説者編
識者編
タレント編
日本代表
Ｗ杯予選延期の影響は？
COLUMNS
宇佐美日記／宇佐美貴史
HE JUDGE／西部謙司、清水英斗