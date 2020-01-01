最新号
2020年3月26日号
|※一部地域によって発売日が異なります。
ご了承ください。
サッカーダイジェスト2020年３月26日号
|No.1456
|CONTENTS
|［特集］2020年シーズンＪ１＆Ｊ２全40クラブの「勝算」と「誤算」 “第２の開幕”に向けて準備は万全か！？中断期間中のチーム状況も総力レポート
|FEATURES
|▲J１編
|サンフレッチェ広島
|柏レイソル
|ＦＣ東京
|浦和レッズ
|ガンバ大阪
|セレッソ大阪
|ベガルタ仙台
|横浜ＦＣ
|名古屋グランパス
|ヴィッセル神戸
|川崎フロンターレ
|サガン鳥栖
|湘南ベルマーレ
|横浜Ｆ・マリノス
|大分トリニータ
|北海道コンサドーレ札幌
|清水エスパルス
|鹿島アントラーズ
|［ＦＣ東京スペシャル鼎談］
|アダイウトン（ＭＦ）×ディエゴ・オリヴェイラ（FW）×レアンドロ（ＭＦ）「“阿吽の呼吸”の秘密」
|▲J２編
|アルビレックス新潟
|徳島ヴォルティス
|ジュビロ磐田
|大宮アルディージャ
|松本山雅ＦＣ
|ジェフユナイテッド千葉
|ファジアーノ岡山
|レノファ山口ＦＣ
|アビスパ福岡
|Ｖ・ファーレン長崎
|ＦＣ町田ゼルビア
|ヴァンフォーレ甲府
|水戸ホーリーホック
|愛媛ＦＣ
|栃木ＳＣ
|ツエーゲン金沢
|京都サンガＦ.Ｃ.
|ギラヴァンツ北九州
|ＦＣ琉球
|モンテディオ山形
|ザスパクサツ群馬
|東京ヴェルディ
|［緊急レポート］Ｊリーグ延期決定の背景と影響
|［第２特集］2020年シーズンＪ１＆Ｊ２リーグ ブレイク候補ランキング
|Ｊ１日本人編／助っ人編
|Ｊ２日本人編／助っ人編
|［インタビュー］坂元達裕（Ｃ大阪／ＭＦ）「雑草魂のドリブラー」
|［連載『ReBorn「これからの物語」』］松原 后（シント＝トロイデン／ＤＦ）
|COLUMNS
|自分に、期待しろ／風間八宏
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
|サムライタクティクス／清水英斗
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|サポ撮り！
|PRESENT&INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー