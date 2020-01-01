最新号

2020年3月26日号

定価650円（税込）／A ４
2020年3月12日発売

※一部地域によって発売日が異なります。
ご了承ください。

サッカーダイジェスト2020年３月26日号
No.1456 
　
CONTENTS
［特集］2020年シーズンＪ１＆Ｊ２全40クラブの「勝算」と「誤算」 “第２の開幕”に向けて準備は万全か！？中断期間中のチーム状況も総力レポート
FEATURES
▲J１編
サンフレッチェ広島
柏レイソル
ＦＣ東京
浦和レッズ
ガンバ大阪
セレッソ大阪
ベガルタ仙台
横浜ＦＣ
名古屋グランパス
ヴィッセル神戸
川崎フロンターレ
サガン鳥栖
湘南ベルマーレ
横浜Ｆ・マリノス
大分トリニータ
北海道コンサドーレ札幌
清水エスパルス
鹿島アントラーズ
［ＦＣ東京スペシャル鼎談］
アダイウトン（ＭＦ）×ディエゴ・オリヴェイラ（FW）×レアンドロ（ＭＦ）「“阿吽の呼吸”の秘密」 
　
▲J２編
アルビレックス新潟
徳島ヴォルティス
ジュビロ磐田
大宮アルディージャ
松本山雅ＦＣ
ジェフユナイテッド千葉
ファジアーノ岡山
レノファ山口ＦＣ
アビスパ福岡
Ｖ・ファーレン長崎
ＦＣ町田ゼルビア
ヴァンフォーレ甲府
水戸ホーリーホック
愛媛ＦＣ
栃木ＳＣ
ツエーゲン金沢
京都サンガＦ.Ｃ.
ギラヴァンツ北九州
ＦＣ琉球
モンテディオ山形
ザスパクサツ群馬
東京ヴェルディ
［緊急レポート］Ｊリーグ延期決定の背景と影響
　
［第２特集］2020年シーズンＪ１＆Ｊ２リーグ ブレイク候補ランキング
Ｊ１日本人編／助っ人編
Ｊ２日本人編／助っ人編
［インタビュー］坂元達裕（Ｃ大阪／ＭＦ）「雑草魂のドリブラー」 
　
［連載『ReBorn「これからの物語」』］松原 后（シント＝トロイデン／ＤＦ）
　
COLUMNS
自分に、期待しろ／風間八宏
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
　
OTHERS
サポ撮り！
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
　
　