最新号
2020年2月13日号
※一部地域によって発売日が異なります。
ご了承ください。
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サッカーダイジェスト2020年２月13日号
|No.1453
|CONTENTS
|［特集］2020年度版 Ｊ１＆Ｊ２リーグ 戦力充実度ランキング（最新メンバーリスト付き）
|FEATURES
|▼J1編
|戦力充実度ランキング
|鹿島アントラーズ
|川崎フロンターレ
|横浜Ｆ・マリノス
|［注目のニューフェイス①］水沼宏太（Ｃ大阪→横浜）
|ヴィッセル神戸
|ＦＣ東京
|浦和レッズ
|［注目のニューフェイス②］レオナルド（新潟→浦和）
|サンフレッチェ広島
|北海道コンサドーレ札幌
|セレッソ大阪
|［注目のニューフェイス③］豊川雄太（オイペン→Ｃ大阪）
|ガンバ大阪
|名古屋グランパス
|大分トリニータ
|柏レイソル
|清水エスパルス
|湘南ベルマーレ
|ベガルタ仙台
|［注目のニューフェイス④］イサック・クエンカ（鳥栖→仙台）
|サガン鳥栖
|横浜ＦＣ
|イチ押しルーキー図鑑
|▼J２編
|戦力充実度ランキング
|ジュビロ磐田
|Ｖ・ファーレン長崎
|大宮アルディージャ
|松本山雅ＦＣ
|ＦＣ町田ゼルビア
|アビスパ福岡
|東京ヴェルディ
|［注目のニューフェイス⑤］大久保嘉人（磐田→東京Ｖ）
|ジェフユナイテッド千葉
|［注目のニューフェイス⑥］新井章太（川崎→千葉）
|モンテディオ山形
|徳島ヴォルティス
|ヴァンフォーレ甲府
|レノファ山口ＦＣ
|京都サンガＦ.Ｃ.
|アルビレックス新潟
|栃木ＳＣ
|ファジアーノ岡山
|水戸ホーリーホック
|ＦＣ琉球
|愛媛ＦＣ
|ツエーゲン金沢
|ザスパクサツ群馬
|ギラヴァンツ北九州
|イチ押しルーキー図鑑
|［インフォメーション］Ｊ１＆Ｊ２リーグ キャンプ情報
|［Ｊ３リーグ］全16クラブの移籍リスト
|第98回 全国高校サッカー選手権大会
|［決勝レポート］大逆転で前回王者を撃破!!静岡学園が24年ぶりの優勝
|［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］指導者歴40年のエキスパートが後進に伝えておきたい育成の本質
|COLUMNS
|宇佐美日記／宇佐美貴史
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
|サッカー品評会／後藤健生
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー