最新号

2020年2月13日号

定価650円（税込）／A ４
2020年1月21日発売

［特集］
2020年度版 Ｊ１＆Ｊ２リーグ 戦力充実度ランキング（最新メンバーリスト付き）

※一部地域によって発売日が異なります。
ご了承ください。

サッカーダイジェスト2020年２月13日号
No.1453
　
CONTENTS
［特集］2020年度版 Ｊ１＆Ｊ２リーグ 戦力充実度ランキング（最新メンバーリスト付き）
FEATURES
▼J1編
戦力充実度ランキング
鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ
横浜Ｆ・マリノス
［注目のニューフェイス①］水沼宏太（Ｃ大阪→横浜）
ヴィッセル神戸
ＦＣ東京
浦和レッズ
［注目のニューフェイス②］レオナルド（新潟→浦和）
サンフレッチェ広島
北海道コンサドーレ札幌
セレッソ大阪
［注目のニューフェイス③］豊川雄太（オイペン→Ｃ大阪）
ガンバ大阪
名古屋グランパス
大分トリニータ
柏レイソル
清水エスパルス
湘南ベルマーレ
ベガルタ仙台
［注目のニューフェイス④］イサック・クエンカ（鳥栖→仙台）
サガン鳥栖
横浜ＦＣ
イチ押しルーキー図鑑
　
▼J２編
戦力充実度ランキング
ジュビロ磐田
Ｖ・ファーレン長崎
大宮アルディージャ
松本山雅ＦＣ
ＦＣ町田ゼルビア
アビスパ福岡
東京ヴェルディ
［注目のニューフェイス⑤］大久保嘉人（磐田→東京Ｖ）
ジェフユナイテッド千葉
［注目のニューフェイス⑥］新井章太（川崎→千葉）
モンテディオ山形
徳島ヴォルティス
ヴァンフォーレ甲府
レノファ山口ＦＣ
京都サンガＦ.Ｃ.
アルビレックス新潟
栃木ＳＣ
ファジアーノ岡山
水戸ホーリーホック
ＦＣ琉球
愛媛ＦＣ
ツエーゲン金沢
ザスパクサツ群馬
ギラヴァンツ北九州
イチ押しルーキー図鑑
　
［インフォメーション］Ｊ１＆Ｊ２リーグ キャンプ情報
　
［Ｊ３リーグ］全16クラブの移籍リスト
　
第98回 全国高校サッカー選手権大会
［決勝レポート］大逆転で前回王者を撃破!!静岡学園が24年ぶりの優勝
　
［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］指導者歴40年のエキスパートが後進に伝えておきたい育成の本質
　
COLUMNS
宇佐美日記／宇佐美貴史
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
　
OTHERS
INFORMATION
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