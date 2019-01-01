最新号

2019年6月13日号

定価580円（税込）／A４
2019年5月23日発売

［特集］2019年シーズンＪ１＆Ｊ２リーグ全40クラブの必勝プラン

※一部地域によって発売日が異なります
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サッカーダイジェスト2019年６月13日号
No. 1 4 3 7
C O N T E N T S
［特集］2019年シーズンＪ１＆Ｊ２リーグ全40クラブの必勝プラン
F E A T U R E S
▼J1 
ＦＣ東京
名古屋グランパス
大分トリニータ
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清水エスパルス
［インタビュー］ 和泉竜司（名古屋／ＭＦ）「真価」
▼J2
モンテディオ山形／水戸ホーリーホック
大宮アルディージャ／ヴァンフォーレ甲府
京都サンガＦ.Ｃ.／柏レイソル
ツエーゲン金沢／Ｖ・ファーレン長崎
ＦＣ琉球／東京ヴェルディ
ファジアーノ岡山／横浜ＦＣ
アルビレックス新潟／徳島ヴォルティス
ジェフユナイテッド千葉／ＦＣ町田ゼルビア
愛媛ＦＣ／鹿児島ユナイテッドＦＣ
栃木ＳＣ／レノファ山口ＦＣ
アビスパ福岡／ＦＣ岐阜
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FIFA Ｕ－20ワールドカップ ポーランド2019 開幕ガイド
日本選手名鑑
［グループＢ対戦プレビュー］エクアドル戦／メキシコ戦／イタリア戦
大会スケジュール
［グループＡ］ポーランド／コロンビア／タヒチ／セネガル
［グループC］ホンジュラス／ニュージーランド／ウルグアイ／ノルウェー
［グループＤ］カタール／ナイジェリア／ウクライナ／アメリカ
［グループＥ］パナマ／マリ／フランス／サウジアラビア
［グループF］ポルトガル／韓国／アルゼンチン／南アフリカ
［なでしこジャパン］
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［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］
Ｊリーガーのコミュニティを立ち上げた若者の新たな挑戦
C O L U M N S
宇佐美日記／宇佐美貴史
THE JUDGE ／西部謙司、清水英斗
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
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ジャンボポスター　浦和レッズ＆久保建英（FC東京）