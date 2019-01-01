最新号
2019年5月9日号
［巻頭インタビュー］小野伸二（札幌／ＭＦ）「感謝」
［特集］完全保存版 Ｊリーグ厳選20クラブの平成30年史
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
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|サッカーダイジェスト2019年５月９日号
|No.1435
|CONTENTS
|さらば平成 日本サッカー 激動の30年史
|FEATURES
|［巻頭インタビュー］小野伸二（札幌／ＭＦ）「感謝」
|［特集］完全保存版 Ｊリーグ厳選20クラブの平成30年史
|鹿島アントラーズ
|ガンバ大阪
|横浜Ｆ・マリノス
|浦和レッズ
|ジュビロ磐田
|サンフレッチェ広島
|名古屋グランパス
|ＦＣ東京
|川崎フロンターレ
|セレッソ大阪
|湘南ベルマーレ
|清水エスパルス
|大分トリニータ
|ヴィッセル神戸
|北海道コンサドーレ札幌
|サガン鳥栖
|ベガルタ仙台
|松本山雅ＦＣ
|東京ヴェルディ
|ジェフユナイテッド千葉
|［関連企画］ＳＤ写真館名手たちの若かりし頃をプレーバック！
|年表で振り返る平成史
|欧州組の挑戦記
|日本代表激闘史
|世代別＆女子代表 熱戦クロニクル
|高校選手権ヒーロー列伝
|［スペシャルインタビュー］田嶋幸三（日本サッカー協会会長）「“令和”への挑戦」
|COLUMNS
|宇佐美日記／宇佐美貴史
|THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|サッカー品評会／後藤健生
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|サポ撮り！
|PRESENT&INFORMATION
|本誌表紙で振り返る 平成の30年をプレーバック
|次号予告＆バックナンバー
|特別付録／ポスター優勝チーム＆MVP