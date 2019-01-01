最新号

2019年5月9日号

定価580円（税込）／A４
2019年4月25日発売

［巻頭インタビュー］小野伸二（札幌／ＭＦ）「感謝」
［特集］完全保存版 Ｊリーグ厳選20クラブの平成30年史

※一部地域によって発売日が異なります
  ご了承ください
 
サッカーダイジェスト2019年５月９日号
No.1435 
CONTENTS
さらば平成 日本サッカー　激動の30年史
FEATURES
［巻頭インタビュー］小野伸二（札幌／ＭＦ）「感謝」
［特集］完全保存版 Ｊリーグ厳選20クラブの平成30年史
鹿島アントラーズ
ガンバ大阪
横浜Ｆ・マリノス
浦和レッズ
ジュビロ磐田
サンフレッチェ広島
名古屋グランパス
ＦＣ東京
川崎フロンターレ
セレッソ大阪
湘南ベルマーレ
清水エスパルス
大分トリニータ
ヴィッセル神戸
北海道コンサドーレ札幌
サガン鳥栖
ベガルタ仙台
松本山雅ＦＣ
東京ヴェルディ
ジェフユナイテッド千葉
［関連企画］ＳＤ写真館名手たちの若かりし頃をプレーバック！
年表で振り返る平成史
欧州組の挑戦記
日本代表激闘史
世代別＆女子代表 熱戦クロニクル
高校選手権ヒーロー列伝
［スペシャルインタビュー］田嶋幸三（日本サッカー協会会長）「“令和”への挑戦」
COLUMNS
宇佐美日記／宇佐美貴史
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
サッカー品評会／後藤健生 
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
OTHERS
サポ撮り！
PRESENT&INFORMATION
本誌表紙で振り返る 平成の30年をプレーバック
次号予告＆バックナンバー
特別付録／ポスター優勝チーム＆MVP