最新号

2019年3月14日号

定価580円（税込）／A４
2019年2月28日発売

［特集］
2019年シーズン J１全18クラブのニューカマー「取扱説明書」

※一部地域によって発売日が異なります
  ご了承ください

［特集］2019年シーズン J１全18クラブのニューカマー「取扱説明書」
FEATURES
川崎フロンターレ
鹿島アントラーズ
サンフレッチェ広島
ＦＣ東京
［インタビュー］ 東 慶悟（ＦＣ東京／ＭＦ） 「“偉大”へのチャレンジ」
ヴィッセル神戸
浦和レッズ
湘南ベルマーレ
ガンバ大阪
［インタビュー］ファン・ウィジョ（Ｇ大阪／ＦＷ）「愛するクラブのために」
北海道コンサドーレ札幌
清水エスパルス
ベガルタ仙台
名古屋グランパス
［インタビュー］米本拓司（名古屋／ＭＦ）「ラストチャンス」
セレッソ大阪
横浜Ｆ・マリノス
サガン鳥栖
松本山雅ＦＣ
ジュビロ磐田
大分トリニータ
富士ゼロックススーパーカップ2019レポート
サポーターズフォトギャラリー
2019シーズン　Ｊ３リーグ開幕ガイド
ロアッソ熊本／カマタマーレ讃岐
ガイナーレ鳥取／アスルクラロ沼津
ザスパクサツ群馬／ブラウブリッツ秋田
ＳＣ相模原／ＡＣ長野パルセイロ
カターレ富山／福島ユナイテッドＦＣ
いわてグルージャ盛岡／Ｙ.Ｓ.Ｃ.Ｃ.横浜
藤枝ＭＹＦＣ／ギラヴァンツ北九州
ヴァンラーレ八戸／セレッソ大阪Ｕ－23、ガンバ大阪Ｕ－23、ＦＣ東京Ｕ－23
2019年Ｊ３リーグ 編集部イチオシ！！１０人のブレイク候補選手
海外組
2018-19シーズン 海外組の中間報告書
新天地を求めた注目株６人
中島翔哉／香川真司／乾 貴士／
昌子 源／伊東純也／権田修一
Ｊリーグ名鑑のアンケートを総まとめ!!「Ｊ１選手567人のなんでもランキング」
ＡＦＣチャンピオンズリーグ スケジュール
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
宇佐美日記／宇佐美貴史
ＴＨＥ　ＪＵＤＧＥ／後藤健生、二宮寿朗
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
OTHERS
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー