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2018年9月27日号
［特集］
2018年度版 Ｊ１リーグ“最新”クラブ番付 ８項目のランキングから現在の勢力図を炙り出す!!
|※一部地域によって発売日が異なります。
ご了承ください。
サッカーダイジェスト2018年９月27日号
|No.1420
|CONTENTS
|［特集］2018年度版 Ｊ１リーグ“最新”クラブ番付 ８項目のランキングから現在の勢力図を炙り出す!!
|FEATURES
|総合ランキング
|［項目別ランキング①］年俸総額
|［項目別ランキング②］監督実績
|［項目別ランキング③］年間成績
|［項目別ランキング④］育成力
|［項目別ランキング⑤］補強効果
|［インタビュー］パトリック（広島／ＦＷ）「復活」
|［項目別ランキング⑥］収益力
|［項目別ランキング⑦］スタジアム
|［項目別ランキング⑧］SNS活用力
|［アンケート企画］2018年シーズン Ｊ１＆Ｊ２リーグブレイクランキング Ｊ１編
|［クローズアップ］西村拓真（仙台→CSKAモスクワ）「持ち前の“雑草魂”で」
|2018年シーズン Ｊ１＆Ｊ２リーグブレイクランキング Ｊ2編
|［クラブダイジェスト2018］川崎フロンターレ
|［キーマンインタビュー①］小林 悠（FW）「勝敗を握るエース」
|［クローズアップ・プレーヤー］守田英正（ＭＦ）
|［ライターアンケート］今季の川崎は〇〇に注目!!
|［キーマンインタビュー②］大島僚太（MF）「まぐれとは言わせない」
|日本代表
|［日本代表レポート］アクシデントに見舞われた船出
|Ｕ–21日本代表＆日本女子代表
|［大会総括］アジア大会2018 ジャカルタ・パレンバン 全メンバーアピール度査定
|Ｕ－20日本女子代表
|［Ｕ－20女子ワールドカップ総括］ヤングなでしこが初の世界一に!!
|［インタビュー］池田 太（Ｕ－20日本女子代表監督）「必然の戴冠」
|［連載『ReBorn「これからの物語」』］佐々木翔（広島／ＤＦ）
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
|サムライタクティクス／清水英斗
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|２Weeks Football Calendar
|PRESENT&INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー
|［特別付録］
|2018川崎フロンターレポスター