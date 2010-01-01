最新号

2026年2月号

定価980円（税込）／A4変
2026年1月13日発売

［特集］
北中米ワールドカップ日本代表徹底ガイド
オランダやチュニジアを詳細検証
ベスト8のその先へ。理想の戦い方とは。

FEATURES
北中米ワールドカップ2026
　グループステージ組み合わせ＆大会スケジュール

［日本代表レポート］歴代最強として未踏の地へ

戦術ライターが徹底検証　日本分析
　ハイブロックやプレス回避 カタール後に積んだ成果

［第１戦の相手］オランダ
　中盤の「夢のトリオ」は機能するか

戦術ライターが徹底検証　オランダ分析
　伝統の4-3-3も静的 日本の狙いどころは

［第２戦の相手］チュニジア
　守備戦術とカウンターで初の決勝Tへ

戦術ライターが徹底検証　チュニジア分析
　堅守界の筆頭 ５レーンに５枚

［第３戦の相手］欧州プレーオフＢ勝者
　ウクライナorスウェーデンorポーランドorアルバニア

日本代表メンバーリスト

［第２次森保ジャパン］全選手の出場記録

［アンケート企画］識者12人に訊く
　北中米ワールドカップ26人大予想 理想の日本代表

［アンケート関連企画］
　識者12人が選ぶサプライズ候補

［開催地ガイド］現地スタジアム情報

［識者コラム］
　日本が「最高の景色」を見るために
　残る半年で「未知」の創生を

人気キャスター中川絵美里が選ぶ
　森保ジャパンのイチ推し５選

第２次森保ジャパンマッチレビュー
　カタール・ワールドカップ後の38試合を
　詳細データと写真でプレーバック

1998-2022 日本代表ワールドカップ激闘録
    
第２特集
2026シーズン J1＆J2全40クラブの最新布陣

百年構想リーグ概要

▼J1編
鹿島アントラーズ／水戸ホーリーホック
浦和レッズ／ジェフユナイテッド千葉
柏レイソル／ＦＣ東京
東京ヴェルディ／ＦＣ町田ゼルビア
川崎フロンターレ／横浜Ｆ・マリノス
清水エスパルス／名古屋グランパス
京都サンガF.C.／ガンバ大阪
セレッソ大阪／ヴィッセル神戸
ファジアーノ岡山／サンフレッチェ広島
アビスパ福岡／Ｖ・ファーレン長崎

▼J2編
ヴァンラーレ八戸／ブラウブリッツ秋田
ベガルタ仙台／モンテディオ山形
栃木シティ／横浜ＦＣ
湘南ベルマーレ／北海道コンサドーレ札幌
いわきＦＣ／ＲＢ大宮アルディージャ
ヴァンフォーレ甲府／ジュビロ磐田
藤枝MYFC／アルビレックス新潟
カターレ富山／徳島ヴォルティス
ＦＣ今治／サガン鳥栖
大分トリニータ／テゲバジャーロ宮崎

▼J3編
主要移籍選手まとめ

OTHER CONTENTS
メディカルキャンプレポート

COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
自分に、期待しろ／風間八宏
日本サッカー温故知新／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究

OTHERS
次号予告＆バックナンバー

別冊付録：日本代表＆W杯日程　早見シート