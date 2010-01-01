最新号

2026年2月号

定価980円（税込）／A4変 ［特集］

北中米ワールドカップ日本代表徹底ガイド

オランダやチュニジアを詳細検証

ベスト8のその先へ。理想の戦い方とは。 Amazonで購入

Amazonで購入 セブンネットで購入

セブンネットで購入 fujisanで購入

fujisanで購入 楽天で購入

楽天で購入 BASEで購入

［特集］

北中米ワールドカップ日本代表徹底ガイド

オランダやチュニジアを詳細検証

ベスト8のその先へ。理想の戦い方とは。



FEATURES

北中米ワールドカップ2026

グループステージ組み合わせ＆大会スケジュール



［日本代表レポート］歴代最強として未踏の地へ



戦術ライターが徹底検証 日本分析

ハイブロックやプレス回避 カタール後に積んだ成果



［第１戦の相手］オランダ

中盤の「夢のトリオ」は機能するか



戦術ライターが徹底検証 オランダ分析

伝統の4-3-3も静的 日本の狙いどころは



［第２戦の相手］チュニジア

守備戦術とカウンターで初の決勝Tへ



戦術ライターが徹底検証 チュニジア分析

堅守界の筆頭 ５レーンに５枚



［第３戦の相手］欧州プレーオフＢ勝者

ウクライナorスウェーデンorポーランドorアルバニア



日本代表メンバーリスト



［第２次森保ジャパン］全選手の出場記録



［アンケート企画］識者12人に訊く

北中米ワールドカップ26人大予想 理想の日本代表



［アンケート関連企画］

識者12人が選ぶサプライズ候補



［開催地ガイド］現地スタジアム情報



［識者コラム］

日本が「最高の景色」を見るために

残る半年で「未知」の創生を



人気キャスター中川絵美里が選ぶ

森保ジャパンのイチ推し５選



第２次森保ジャパンマッチレビュー

カタール・ワールドカップ後の38試合を

詳細データと写真でプレーバック



1998-2022 日本代表ワールドカップ激闘録



第２特集

2026シーズン J1＆J2全40クラブの最新布陣



百年構想リーグ概要



▼J1編

鹿島アントラーズ／水戸ホーリーホック

浦和レッズ／ジェフユナイテッド千葉

柏レイソル／ＦＣ東京

東京ヴェルディ／ＦＣ町田ゼルビア

川崎フロンターレ／横浜Ｆ・マリノス

清水エスパルス／名古屋グランパス

京都サンガF.C.／ガンバ大阪

セレッソ大阪／ヴィッセル神戸

ファジアーノ岡山／サンフレッチェ広島

アビスパ福岡／Ｖ・ファーレン長崎



▼J2編

ヴァンラーレ八戸／ブラウブリッツ秋田

ベガルタ仙台／モンテディオ山形

栃木シティ／横浜ＦＣ

湘南ベルマーレ／北海道コンサドーレ札幌

いわきＦＣ／ＲＢ大宮アルディージャ

ヴァンフォーレ甲府／ジュビロ磐田

藤枝MYFC／アルビレックス新潟

カターレ富山／徳島ヴォルティス

ＦＣ今治／サガン鳥栖

大分トリニータ／テゲバジャーロ宮崎



▼J3編

主要移籍選手まとめ



OTHER CONTENTS

メディカルキャンプレポート



COLUMNS

アディショナルタイムに独り言／平畠啓史

自分に、期待しろ／風間八宏

日本サッカー温故知新／後藤健生

フットボール見聞録／加部 究



OTHERS

次号予告＆バックナンバー



別冊付録：日本代表＆W杯日程 早見シート