最新号
2026年2月号
［特集］
北中米ワールドカップ日本代表徹底ガイド
オランダやチュニジアを詳細検証
ベスト8のその先へ。理想の戦い方とは。
［特集］
北中米ワールドカップ日本代表徹底ガイド
オランダやチュニジアを詳細検証
ベスト8のその先へ。理想の戦い方とは。
FEATURES
北中米ワールドカップ2026
グループステージ組み合わせ＆大会スケジュール
［日本代表レポート］歴代最強として未踏の地へ
戦術ライターが徹底検証 日本分析
ハイブロックやプレス回避 カタール後に積んだ成果
［第１戦の相手］オランダ
中盤の「夢のトリオ」は機能するか
戦術ライターが徹底検証 オランダ分析
伝統の4-3-3も静的 日本の狙いどころは
［第２戦の相手］チュニジア
守備戦術とカウンターで初の決勝Tへ
戦術ライターが徹底検証 チュニジア分析
堅守界の筆頭 ５レーンに５枚
［第３戦の相手］欧州プレーオフＢ勝者
ウクライナorスウェーデンorポーランドorアルバニア
日本代表メンバーリスト
［第２次森保ジャパン］全選手の出場記録
［アンケート企画］識者12人に訊く
北中米ワールドカップ26人大予想 理想の日本代表
［アンケート関連企画］
識者12人が選ぶサプライズ候補
［開催地ガイド］現地スタジアム情報
［識者コラム］
日本が「最高の景色」を見るために
残る半年で「未知」の創生を
人気キャスター中川絵美里が選ぶ
森保ジャパンのイチ推し５選
第２次森保ジャパンマッチレビュー
カタール・ワールドカップ後の38試合を
詳細データと写真でプレーバック
1998-2022 日本代表ワールドカップ激闘録
第２特集
2026シーズン J1＆J2全40クラブの最新布陣
百年構想リーグ概要
▼J1編
鹿島アントラーズ／水戸ホーリーホック
浦和レッズ／ジェフユナイテッド千葉
柏レイソル／ＦＣ東京
東京ヴェルディ／ＦＣ町田ゼルビア
川崎フロンターレ／横浜Ｆ・マリノス
清水エスパルス／名古屋グランパス
京都サンガF.C.／ガンバ大阪
セレッソ大阪／ヴィッセル神戸
ファジアーノ岡山／サンフレッチェ広島
アビスパ福岡／Ｖ・ファーレン長崎
▼J2編
ヴァンラーレ八戸／ブラウブリッツ秋田
ベガルタ仙台／モンテディオ山形
栃木シティ／横浜ＦＣ
湘南ベルマーレ／北海道コンサドーレ札幌
いわきＦＣ／ＲＢ大宮アルディージャ
ヴァンフォーレ甲府／ジュビロ磐田
藤枝MYFC／アルビレックス新潟
カターレ富山／徳島ヴォルティス
ＦＣ今治／サガン鳥栖
大分トリニータ／テゲバジャーロ宮崎
▼J3編
主要移籍選手まとめ
OTHER CONTENTS
メディカルキャンプレポート
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
自分に、期待しろ／風間八宏
日本サッカー温故知新／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
OTHERS
次号予告＆バックナンバー
別冊付録：日本代表＆W杯日程 早見シート
