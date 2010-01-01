最新号

2023年2月23日号

定価700円（税込）／A ４平
2023年2月9日発売

［特集］2023年シーズン Ｊ１リーグ＆Ｊ２リーグ　開幕ガイド

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください

［特集］2023年シーズン Ｊ１リーグ＆Ｊ２リーグ　開幕ガイド
Ｊ１編［アンケート企画］順位予想
優勝＆降格予想
［ニューカマーインタビュー①］植田直道（鹿島／ＤＦ）
［ニューカマーインタビュー②］半田 陸（Ｇ大阪／ＤＦ）
［ニューカマーインタビュー③］横山歩夢（鳥栖／ＦＷ ）
［関連企画］男たちの決意～Ｊ１編～
Ｊ１編［開幕戦の見どころチェック
川崎フロンターレ×横浜Ｆ・マリノス
ＦＣ東京×浦和レッズ
横浜ＦＣ×名古屋グランパス
京都サンガF.C.×鹿島アントラーズ
セレッソ大阪×アルビレックス新潟
ヴィッセル神戸×アビスパ福岡
サンフレッチェ広島×北海道コンサドーレ札幌
柏レイソル×ガンバ大阪
サガン鳥栖×湘南ベルマーレ
［タイアップ企画］話題沸騰中のスポーツくじ WINNER徹底解説
Ｊ１全日程＆レギュレーション
Ｊ２編［アンケート企画］順位予想
自動昇格＆ＰＯ進出予想
［ニューカマーインタビュー④］柿谷曜一朗（徳島／ＦＷ）
［関連企画］男たちの決意～Ｊ2編～
Ｊ２編［開幕戦の見どころチェック
ヴァンフォーレ甲府×モンテディオ山形
いわきＦＣ×藤枝MYFC
ザスパクサツ群馬×ブラウブリッツ秋田
清水エスパルス×水戸ホーリーホック
ジュビロ磐田×ファジアーノ岡山
レノファ山口ＦＣ×大宮アルディージャ
Ｖ・ファーレン長崎×ジェフユナイテッド千葉
東京ヴェルディ×ツエーゲン金沢
ＦＣ町田ゼルビア×ベガルタ仙台
徳島ヴォルティス×大分トリニータ
栃木ＳＣ×ロアッソ熊本
Ｊ２全日程＆レギュレーション
［FUJIFILM SUPERCUP マッチレビュー］横浜Ｆ・マリノス×ヴァンフォーレ甲府
 2023 J１＆J２＆J３選手名鑑　2月15日（水）発売予定
自分に、期待しろ／風間八宏
Number’s Story～僕が背負うもの
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
天国と地獄／セルジオ越後
サッカーダイジェストTV　好評配信中
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サムライタクティクス／清水英斗
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
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