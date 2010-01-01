最新号
2023年2月23日号
［特集］2023年シーズン Ｊ１リーグ＆Ｊ２リーグ 開幕ガイド
|※一部地域によって発売日が異なります
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［特集］2023年シーズン Ｊ１リーグ＆Ｊ２リーグ 開幕ガイド
|Ｊ１編［アンケート企画］順位予想
|優勝＆降格予想
|［ニューカマーインタビュー①］植田直道（鹿島／ＤＦ）
|［ニューカマーインタビュー②］半田 陸（Ｇ大阪／ＤＦ）
|［ニューカマーインタビュー③］横山歩夢（鳥栖／ＦＷ ）
|［関連企画］男たちの決意～Ｊ１編～
|Ｊ１編［開幕戦の見どころチェック
|川崎フロンターレ×横浜Ｆ・マリノス
|ＦＣ東京×浦和レッズ
|横浜ＦＣ×名古屋グランパス
|京都サンガF.C.×鹿島アントラーズ
|セレッソ大阪×アルビレックス新潟
|ヴィッセル神戸×アビスパ福岡
|サンフレッチェ広島×北海道コンサドーレ札幌
|柏レイソル×ガンバ大阪
|サガン鳥栖×湘南ベルマーレ
|［タイアップ企画］話題沸騰中のスポーツくじ WINNER徹底解説
|Ｊ１全日程＆レギュレーション
|Ｊ２編［アンケート企画］順位予想
|自動昇格＆ＰＯ進出予想
|［ニューカマーインタビュー④］柿谷曜一朗（徳島／ＦＷ）
|［関連企画］男たちの決意～Ｊ2編～
|Ｊ２編［開幕戦の見どころチェック
|ヴァンフォーレ甲府×モンテディオ山形
|いわきＦＣ×藤枝MYFC
|ザスパクサツ群馬×ブラウブリッツ秋田
|清水エスパルス×水戸ホーリーホック
|ジュビロ磐田×ファジアーノ岡山
|レノファ山口ＦＣ×大宮アルディージャ
|Ｖ・ファーレン長崎×ジェフユナイテッド千葉
|東京ヴェルディ×ツエーゲン金沢
|ＦＣ町田ゼルビア×ベガルタ仙台
|徳島ヴォルティス×大分トリニータ
|栃木ＳＣ×ロアッソ熊本
|Ｊ２全日程＆レギュレーション
|［FUJIFILM SUPERCUP マッチレビュー］横浜Ｆ・マリノス×ヴァンフォーレ甲府
|2023 J１＆J２＆J３選手名鑑 2月15日（水）発売予定
|自分に、期待しろ／風間八宏
|Number’s Story～僕が背負うもの
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|天国と地獄／セルジオ越後
|サッカーダイジェストTV 好評配信中
|旬な情報＆連載コラムなどをお届け OTHERS REPORT
|Ｊ3編［関連企画］男たちの決意～Ｊ3編～
|Ｊ３リーグ全日程＆レギュレーション
|現地から旬な情報を‼ キャンプフォトギャラリー
|［追悼企画］カタール・ワールドカップメンバー 湘南・町野修斗の恩師 関本恒一ＳＴＯＲＹ
|皇后杯決勝マッチレポート
|サムライタクティクス／清水英斗
|THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
|HOT INFORMATION
|フットボール見聞録／加部 究
|次号予告＆バックナンバー