最新号
2022年2/24・3/10合併号
［特集］ 2022年シーズンJ１＆J２リーグ開幕ガイド
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サッカーダイジェスト2022年２月24日／３月10日合併号 月２回刊
（第２・第４木曜日発売）
［特集］ 2022年シーズンJ１＆J２リーグ開幕ガイド
FEATURES
▼Ｊ１編
［アンケート企画］J１リーグ順位予想
［解説者＆識者が展望］Ｊ１リーグ優勝予想＆降格予想
［必見タレントFILE］2022年の主役候補は⁉
［キーマンインタビュー①］
脇坂泰斗（川崎／ＭＦ）×橘田健人（川崎／ＭＦ）「期待と伝統を背に」
［キーマンインタビュー②］
杉本健勇（磐田／ＦＷ）ぶっ壊す覚悟で」
［キーマンインタビュー③］鈴木優磨（鹿島／ＦＷ）「強い鹿島を取り戻す」
開幕戦の見どころチェック
川崎フロンターレ／FC東京
横浜F・マリノス／セレッソ大阪
清水エスパルス／北海道コンサドーレ札幌
京都サンガF.C.／浦和レッズ
ガンバ大阪／鹿島アントラーズ
サンフレッチェ広島／サガン鳥栖
アビスパ福岡／ジュビロ磐田
湘南ベルマーレ／柏レイソル
名古屋グランパス／ヴィッセル神戸
2022年シーズン全日程
［FUJIFILM SUPERCUP マッチプレビュー］川崎フロンターレ×浦和レッズ
▼Ｊ２編
［アンケート企画］J２リーグ順位予想
［解説者＆識者が展望］J２リーグ昇格& PO進出予想
［必見タレントFILE］2022年の主役候補は⁉
［キーマンインタビュー④］中村俊輔（横浜FC／MF）「自分の居場所」
［キーマンインタビュー⑤］矢島慎也（大宮／ＭＦ）『楽しさ』の定義」
開幕戦の見どころチェック
栃木SC／ブラウブリッツ秋田
ザスパクサツ群馬／モンテディオ山形
ジェフユナイテッド千葉／いわてグルージャ盛岡
横浜FC／大宮アルディージャ
徳島ヴォルティス／ツエーゲン金沢
V・ファーレン長崎／東京ヴェルディ
大分トリニータ／水戸ホーリーホック
レノファ山口／ロアッソ熊本
ベガルタ仙台／アルビレックス新潟
FC町田ゼルビア／FC琉球
ファジアーノ岡山／ヴァンフォーレ甲府
2022年シーズン全日程
▼Ｊ３編
全18クラブの最新補強動向
2022年シーズン全日程
日本代表 カタールワールドカップ アジア最終予選
［マッチレポート］中国戦／サウジアラビア戦
アジア最終予選結果＆スケジュール
Number's Story～僕が背負うもの］関根貴大（浦和／MF）
COLUMNS
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
自分に、期待しろ／風間八宏
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
OTHERS PRESENT&INFORMATION 次号予告＆バックナンバー