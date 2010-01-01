2022年2/24・3/10合併号

※一部地域によって発売日が異なります

ご了承ください

サッカーダイジェスト2022年２月24日／３月10日合併号 月２回刊（第２・第４木曜日発売）［特集］ 2022年シーズンJ１＆J２リーグ開幕ガイドFEATURES▼Ｊ１編［アンケート企画］J１リーグ順位予想［解説者＆識者が展望］Ｊ１リーグ優勝予想＆降格予想［必見タレントFILE］2022年の主役候補は⁉［キーマンインタビュー①］脇坂泰斗（川崎／ＭＦ）×橘田健人（川崎／ＭＦ）「期待と伝統を背に」［キーマンインタビュー②］杉本健勇（磐田／ＦＷ）ぶっ壊す覚悟で」［キーマンインタビュー③］鈴木優磨（鹿島／ＦＷ）「強い鹿島を取り戻す」開幕戦の見どころチェック川崎フロンターレ／FC東京横浜F・マリノス／セレッソ大阪清水エスパルス／北海道コンサドーレ札幌京都サンガF.C.／浦和レッズガンバ大阪／鹿島アントラーズサンフレッチェ広島／サガン鳥栖アビスパ福岡／ジュビロ磐田湘南ベルマーレ／柏レイソル名古屋グランパス／ヴィッセル神戸2022年シーズン全日程［FUJIFILM SUPERCUP マッチプレビュー］川崎フロンターレ×浦和レッズ▼Ｊ２編［アンケート企画］J２リーグ順位予想［解説者＆識者が展望］J２リーグ昇格& PO進出予想［必見タレントFILE］2022年の主役候補は⁉［キーマンインタビュー④］中村俊輔（横浜FC／MF）「自分の居場所」［キーマンインタビュー⑤］矢島慎也（大宮／ＭＦ）『楽しさ』の定義」開幕戦の見どころチェック栃木SC／ブラウブリッツ秋田ザスパクサツ群馬／モンテディオ山形ジェフユナイテッド千葉／いわてグルージャ盛岡横浜FC／大宮アルディージャ徳島ヴォルティス／ツエーゲン金沢V・ファーレン長崎／東京ヴェルディ大分トリニータ／水戸ホーリーホックレノファ山口／ロアッソ熊本ベガルタ仙台／アルビレックス新潟FC町田ゼルビア／FC琉球ファジアーノ岡山／ヴァンフォーレ甲府2022年シーズン全日程▼Ｊ３編全18クラブの最新補強動向2022年シーズン全日程日本代表 カタールワールドカップ アジア最終予選［マッチレポート］中国戦／サウジアラビア戦アジア最終予選結果＆スケジュールNumber's Story～僕が背負うもの］関根貴大（浦和／MF）COLUMNSTHE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗自分に、期待しろ／風間八宏アディショナルタイムに独り言／平畠啓史サムライタクティクス／清水英斗フットボール見聞録／加部 究天国と地獄／セルジオ越後OTHERS PRESENT&INFORMATION 次号予告＆バックナンバー