最新号

2022年2/24・3/10合併号

定価700円（税込）／A ４
2022年2月10日発売

［特集］ 2022年シーズンJ１＆J２リーグ開幕ガイド

 
※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

サッカーダイジェスト2022年２月24日／３月10日合併号 月２回刊
（第２・第４木曜日発売）

［特集］ 2022年シーズンJ１＆J２リーグ開幕ガイド        
FEATURES
▼Ｊ１編
［アンケート企画］J１リーグ順位予想
［解説者＆識者が展望］Ｊ１リーグ優勝予想＆降格予想
［必見タレントFILE］2022年の主役候補は⁉
［キーマンインタビュー①］
　脇坂泰斗（川崎／ＭＦ）×橘田健人（川崎／ＭＦ）「期待と伝統を背に」
［キーマンインタビュー②］
　杉本健勇（磐田／ＦＷ）ぶっ壊す覚悟で」
［キーマンインタビュー③］鈴木優磨（鹿島／ＦＷ）「強い鹿島を取り戻す」

開幕戦の見どころチェック 　
川崎フロンターレ／FC東京 　
横浜F・マリノス／セレッソ大阪 　
清水エスパルス／北海道コンサドーレ札幌 　
京都サンガF.C.／浦和レッズ 　
ガンバ大阪／鹿島アントラーズ 　
サンフレッチェ広島／サガン鳥栖 　
アビスパ福岡／ジュビロ磐田 　
湘南ベルマーレ／柏レイソル 　
名古屋グランパス／ヴィッセル神戸
2022年シーズン全日程
［FUJIFILM SUPERCUP マッチプレビュー］川崎フロンターレ×浦和レッズ

▼Ｊ２編
［アンケート企画］J２リーグ順位予想
［解説者＆識者が展望］J２リーグ昇格& PO進出予想
［必見タレントFILE］2022年の主役候補は⁉
［キーマンインタビュー④］中村俊輔（横浜FC／MF）「自分の居場所」
［キーマンインタビュー⑤］矢島慎也（大宮／ＭＦ）『楽しさ』の定義」
開幕戦の見どころチェック 　
栃木SC／ブラウブリッツ秋田 　
ザスパクサツ群馬／モンテディオ山形 　
ジェフユナイテッド千葉／いわてグルージャ盛岡 　
横浜FC／大宮アルディージャ 　
徳島ヴォルティス／ツエーゲン金沢 　
V・ファーレン長崎／東京ヴェルディ 　
大分トリニータ／水戸ホーリーホック 　
レノファ山口／ロアッソ熊本 　
ベガルタ仙台／アルビレックス新潟 　
FC町田ゼルビア／FC琉球 　
ファジアーノ岡山／ヴァンフォーレ甲府
2022年シーズン全日程

▼Ｊ３編
全18クラブの最新補強動向
2022年シーズン全日程

日本代表 カタールワールドカップ アジア最終予選
［マッチレポート］中国戦／サウジアラビア戦
アジア最終予選結果＆スケジュール

Number's Story～僕が背負うもの］関根貴大（浦和／MF）
COLUMNS
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
自分に、期待しろ／風間八宏
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後

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