最新号

2021年11月11日号

定価650円（税込）／A ４
2021年10月28日発売

［特集］
市場を賑わすのは誰だ！？ 2022 Ｊ移籍 注目候補30人

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

サッカーダイジェスト2021年11月11日号
No.1493
　
CONTENTS
［特集］市場を賑わすのは誰だ！？ 2022 Ｊ移籍 注目候補30人
FEATURES
J1リーグ編
荒木遼太郎（鹿島）
前田大然（横浜）
レアンドロ・ダミアン（川崎）／アダイウトン（ＦＣ東京）
井手口陽介（Ｇ大阪）
東口順昭（Ｇ大阪）／興梠慎三（浦和）
槙野智章（浦和）
ドウグラス（神戸）／ガブリエル・シャビエル（名古屋）
谷 晃生（湘南）
藤田譲瑠チマ（徳島）／松尾佑介（横浜ＦＣ）
瀬古歩夢（Ｃ大阪）／山下達也（柏）
髙萩洋次郎（ＦＣ東京）／渡井理己（徳島）
チアゴ（Ｃ大阪）／手塚康平（横浜ＦＣ）
　
J2リーグ編
ルキアン（磐田）／ルアン（長崎）
本間至恩（新潟）／半田 陸（山形）
ビクトル・イバルボ（長崎）／髙江麗央（町田）
中山仁斗（水戸）／黒川淳史（大宮）
　
海外リーグ編
香川真司（PAOK）
安部裕葵（バルセロナＢ）／齊藤未月（ルビン・カザン）
　
Ｊリーグ加入内定者図鑑
高校＆ユース編
大学編
　
［去就予測］“監督大移動”はあるのか？
　
ルヴァンカップFINAL大展望
名古屋グランパス×セレッソ大阪
［マッチプレビュー］両チームの番記者が展開予想!!
［キーマンインタビュー］稲垣 祥（名古屋）
［キーマンインタビュー］坂元達裕（Ｃ大阪）
［記念企画］ＯＢからの激励メッセージ
　
［短期集中連載］    「日本サッカー強化論」 中村憲剛×風間八宏
　
日本代表
［特別鼎談］森保ジャパン検証　福西崇史×坪井慶介×佐藤寿人
アジア最終予選 結果＆スケジュール
　
［連載］『FOOTBALL マイノリティリポート』　ＦＣ越後妻有（後編）
　
COLUMNS
Ｊ’sリーダー理論／村井 満
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
蹴球賢語／中村憲剛
宇佐美日記／宇佐美貴史
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
　
OTHERS
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー