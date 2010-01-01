最新号

2021年10月14日号

定価650円（税込）／A ４
2021年9月22日発売

［２大特集］
Ｊ１＆Ｊ２リーグ 夏の移籍で変わったか？ 注目11クラブの戦術検証＆レジェンドが対談形式で語る オリジナル10のクラブ全史1991年～

※一部地域によって発売日が異なります
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サッカーダイジェスト2021年10月14日号
No.1491
　
CONTENTS
［２大特集］Ｊ１＆Ｊ２リーグ 夏の移籍で変わったか？ 注目11クラブの戦術検証＆レジェンドが対談形式で語る オリジナル10のクラブ全史1991年～
FEATURES
注目11クラブの戦術検証
▼Ｊ１編
ヴィッセル神戸
横浜Ｆ・マリノス
浦和レッズ
川崎フロンターレ
サガン鳥栖
セレッソ大阪
▼Ｊ２編
ジュビロ磐田
京都サンガＦ.Ｃ.
アルビレックス新潟
ＦＣ琉球
モンテディオ山形
［スペシャルインタビュー］酒井宏樹（浦和／DF）「新たな重圧を求めて」
　
オリジナル10のクラブ全史
鹿島アントラーズ　名良橋晃 × 平瀬智行
ジェフユナイテッド千葉　坂本將貴 × 佐藤勇人
浦和レッズ　福田正博 × 永井雄一郎
東京ヴェルディ　都並敏史 × 菊池新吉
横浜Ｆ・マリノス　坂田大輔 × 栗原勇蔵
横浜フリューゲルス　原田武男 × 吉田孝行
清水エスパルス　澤登正朗 × 三都主アレサンドロ
名古屋グランパス　中村直志 × 吉村圭司
ガンバ大阪　加地 亮 × 二川孝広
サンフレッチェ広島　森﨑和幸 × 森﨑浩司
　
クラブダイジェスト2021　横浜Ｆ・マリノス
［インタビュー①］前田大然（FW）「アクセル全開」
［チームストーリー］だからＦ・マリノスは強かった
［インタビュー②］宮市 亮（FW）「幸せの形」
［クローズアップ］岩田智輝（DF）
　
連載『FOOTBALL マイノリティリポート』
ＦＣ越後妻有（前編／坂口裕昭シニアディレクター）
　
COLUMNS
J’ｓリーダー理論／村井 満
蹴球賢語／中村憲剛
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
宇佐美日記／宇佐美貴史
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
　
OTHERS
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー