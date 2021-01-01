最新号

2021年3月25日号

定価650円（税込）／A ４
2021年3月9日発売

［特集］
打倒・川崎の急先鋒は？リアル対抗馬の実力診断 名古屋 Ｇ大阪 鹿島 ＦＣ東京

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください

サッカーダイジェスト2021年3月25日
No.1478
　
C O N T E N T S
［特集］打倒・川崎の急先鋒は？リアル対抗馬の実力診断  名古屋 Ｇ大阪 鹿島 ＦＣ東京
F E A T U R E S
［“ディープ”展望］ 中村憲剛×佐藤寿人×楢﨑正剛「Ｊの見どころ教えます!!」
打倒・川崎の最有力候補は？対抗馬の実力比較
名古屋グランパス
［チームレポート］リーグ制覇へのポイント　継続＆融合
［キーマンインタビュー］齋藤 学（MF）「“華”はこれから」
ワッキー＆平ちゃんが語り合う　今季の名古屋はここに注目‼ 
ガンバ大阪
［チームレポート］リーグ制覇へのポイント　オフェンスの強化
［キーマンインタビュー］倉田 秋（ＭＦ）「“サッカーＩＱ”への追求」
ワッキー＆平ちゃんが語り合う　今季のG大阪はここに注目‼
鹿島アントラーズ
［チームレポート］リーグ制覇へのポイント　ポイント新助っ人の組み込み
［キーマンインタビュー］エヴェラウド（ＦＷ）「剥き出しの闘争心」
ワッキー＆平ちゃんが語り合う　今季の鹿島はここに注目‼
ＦＣ東京
［チームレポート］リーグ制覇へのポイント　バランスとディテール
［キーマンインタビュー］ 森重真人（DF）「そろそろシャーレを掲げたい」
ワッキー＆平ちゃんが語り合う　今季のＦＣ東京はここに注目‼
　
［恒例企画］
2021年シーズン Ｊ１＆Ｊ２リーグ 最新序列
Ｊ１リーグ16クラブ編
Ｊ２リーグ22クラブ編
　
［レジェンドの金言 Series３］ 前田遼一「上手くなりたい一心で」
　
［三浦泰年×経営トップの無限トーク］株式会社 フォーナインズ 代表取締役社長 飯村祐一
　
［Number's Story～僕が背負うもの］原川 力（Ｃ大阪／ＭＦ）
　
C O L U M N S
THE JUDGE ／後藤健生、二宮寿朗
SOCCER FREAKS Ｊリーグを支える“企業人”
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
自分に、期待しろ／風間八宏
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
　
O T H E R S
PRESENT&INFORMATION
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