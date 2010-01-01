最新号
2021年2/25・3/11合併号
［特集］
2021年シーズン Ｊ１＆Ｊ２リーグ開幕ガイド
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※一部地域によって発売日が異なります
|No.1476
|CONTENTS
|［特集］2021年シーズン Ｊ１＆Ｊ２リーグ開幕ガイド
|FEATURES
|▼Ｊ１編
|［アンケート企画］Ｊ１リーグ順位予想
|［解説者＆識者が展望］Ｊ１リーグ優勝＆降格予想
|［必見タレントFILE］リーグを彩る主役は誰だ？
|［キーマンインタビュー①］柿谷曜一朗（名古屋／ＦＷ）「葛藤のち決意」
|［キーマンインタビュー②］西 大伍（浦和／ＤＦ）「嫌われ役でもいい」
|［キーマンンタビュー③］権田修一（清水／ＧＫ）「しがらみからの解放」
|開幕戦見どころチェック
|川崎フロンターレ／横浜Ｆ・マリノス
|北海道コンサドーレ札幌／横浜ＦＣ
|浦和レッズ／ＦＣ東京
|サンフレッチェ広島／ベガルタ仙台
|大分トリニータ／徳島ヴォルティス
|鹿島アントラーズ／清水エスパルス
|湘南ベルマーレ／サガン鳥栖
|セレッソ大阪／柏レイソル
|ヴィッセル神戸／ガンバ大阪
|アビスパ福岡／名古屋グランパス
|2021年シーズン全日程
|▼Ｊ２編
|［アンケート企画］Ｊ２リーグ順位予想
|［解説者＆識者が展望］Ｊ２リーグ昇格予想
|［必見タレントFILE］リーグを彩る主役は誰だ？
|［キーマンインタビュー④］鄭 大世（町田／ＦＷ）「後悔するか、しないか」
|開幕戦見どころチェック
|ギラヴァンツ北九州／アルビレックス新潟
|Ｖ・ファーレン長崎／ツエーゲン金沢
|ＳＣ相模原／京都サンガＦ.Ｃ.
|水戸ホーリーホック／大宮アルディージャ
|栃木ＳＣ／ファジアーノ岡山
|ザスパクサツ群馬／ブラウブリッツ秋田
|ジェフユナイテッド千葉／ヴァンフォーレ甲府
|ＦＣ町田ゼルビア／モンテディオ山形
|東京ヴェルディ／愛媛ＦＣ
|ＦＣ琉球／ジュビロ磐田
|レノファ山口ＦＣ／松本山雅ＦＣ
|2021年シーズン全日程
|▼Ｊ３編
|全15クラブの最新補強動向
|2021年シーズン全日程
|［レジェンドの金言 Series２］曽ケ端準「“なにくそ”の精神で」
|［三浦泰年×経営トップの無限トーク］ＦＢモーゲージ株式会社 代表取締役社長 根石高宏
|［Number's Story～僕が背負うもの］小川慶治朗（横浜ＦＣ／ＦＷ）
|COLUMNS
|THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|自分に、期待しろ／風間八宏
|サムライタクティクス／清水英斗
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー