最新号

2021年2/25・3/11合併号

定価650円（税込）／A ４
2021年2月10日発売

［特集］
2021年シーズン Ｊ１＆Ｊ２リーグ開幕ガイド

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください


サッカーダイジェスト2021年２月25日／３月11日合併号
No.1476
　
CONTENTS
［特集］2021年シーズン Ｊ１＆Ｊ２リーグ開幕ガイド
FEATURES
▼Ｊ１編
［アンケート企画］Ｊ１リーグ順位予想
［解説者＆識者が展望］Ｊ１リーグ優勝＆降格予想
［必見タレントFILE］リーグを彩る主役は誰だ？
［キーマンインタビュー①］柿谷曜一朗（名古屋／ＦＷ）「葛藤のち決意」
［キーマンインタビュー②］西 大伍（浦和／ＤＦ）「嫌われ役でもいい」
［キーマンンタビュー③］権田修一（清水／ＧＫ）「しがらみからの解放」
開幕戦見どころチェック
川崎フロンターレ／横浜Ｆ・マリノス
北海道コンサドーレ札幌／横浜ＦＣ
浦和レッズ／ＦＣ東京
サンフレッチェ広島／ベガルタ仙台
大分トリニータ／徳島ヴォルティス
鹿島アントラーズ／清水エスパルス
湘南ベルマーレ／サガン鳥栖
セレッソ大阪／柏レイソル
ヴィッセル神戸／ガンバ大阪
アビスパ福岡／名古屋グランパス
2021年シーズン全日程
　
▼Ｊ２編
［アンケート企画］Ｊ２リーグ順位予想
［解説者＆識者が展望］Ｊ２リーグ昇格予想
［必見タレントFILE］リーグを彩る主役は誰だ？
［キーマンインタビュー④］鄭 大世（町田／ＦＷ）「後悔するか、しないか」
開幕戦見どころチェック
ギラヴァンツ北九州／アルビレックス新潟
Ｖ・ファーレン長崎／ツエーゲン金沢
ＳＣ相模原／京都サンガＦ.Ｃ.
水戸ホーリーホック／大宮アルディージャ
栃木ＳＣ／ファジアーノ岡山
ザスパクサツ群馬／ブラウブリッツ秋田
ジェフユナイテッド千葉／ヴァンフォーレ甲府
ＦＣ町田ゼルビア／モンテディオ山形
東京ヴェルディ／愛媛ＦＣ
ＦＣ琉球／ジュビロ磐田
レノファ山口ＦＣ／松本山雅ＦＣ
2021年シーズン全日程
　
▼Ｊ３編
全15クラブの最新補強動向
2021年シーズン全日程
　
［レジェンドの金言 Series２］曽ケ端準「“なにくそ”の精神で」
　
［三浦泰年×経営トップの無限トーク］ＦＢモーゲージ株式会社 代表取締役社長 根石高宏
　
［Number's Story～僕が背負うもの］小川慶治朗（横浜ＦＣ／ＦＷ）
　
COLUMNS
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
自分に、期待しろ／風間八宏
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
　
OTHERS
INFORMATION
次号予告＆バックナンバー