最新号

2025年3月号

[特集]

2025-2029 全30球団未来予想図

最新予想布陣＆今後5年間の展望





ドジャース 「年俸後払い戦略」の真の「狙い」

メッツの大いなる勝利 ソト争奪戦の舞台裏

OFFSEASON MOVES 主要FA契約＆トレード一覧

「投手育成力」から考える佐々木朗希の「理想郷」



カブスが日本にやってくる

カブスファンになるための16の基礎知識

今永、誠也だけじゃない 日本開幕戦で必見の13人



AMERICAN LEAGUE

ボルティモア・オリオールズ

ボストン・レッドソックス

ニューヨーク・ヤンキース

タンパベイ・レイズ

トロント・ブルージェイズ

シカゴ・ホワイトソックス

クリーブランド・ガーディアンズ

デトロイト・タイガース

カンザスシティ・ロイヤルズ

ミネソタ・ツインズ

オークランド・アスレティックス

ヒューストン・アストロズ

ロサンゼルス・エンジェルス

シアトル・マリナーズ

テキサス・レンジャーズ



NATIONAL LEAGUE

アトランタ・ブレーブス

マイアミ・マーリンズ

ニューヨーク・メッツ

フィラデルフィア・フィリーズ

ワシントン・ナショナルズ

シカゴ・カブス

シンシナティ・レッズ

ミルウォーキー・ブルワーズ

ピッツバーグ・パイレーツ

セントルイス・カーディナルス

アリゾナ・ダイヤモンドバックス

コロラド・ロッキーズ

サンディエゴ・パドレス

サンフランシスコ・ジャイアンツ



※ドジャースの未来予想図はP09



リッキー・ヘンダーソン

唯一無二の最強盗塁王

メキシコ野球探訪記 後編

独自のアカデミーが切り拓く新たな可能性

さらばオークランド

イチローとクーパーズタウンの絆



田口有史のTHE BEST SHOT

OPEN THE BOX

ダークサイドMLB「裏歴史」の主人公たち

メジャー移籍を強行した伊良部の「悲劇」

MLB NEWS ROOM

節丸裕一の こちらMLB中継室

オカモト「MOBY」タクヤの ベストヒットMLB

セイバーメトリクス用語集

HOT CORNER 新製品＆注目情報 バックナンバー

豊浦彰太郎の好きに言わせて

次号予告