最新号

2022年3月号

定価1000円（税込）／A4変
2022年1月24日発売

2022-26
全30球団
未来予想図
2022最新予想布陣＆今後5年間のチーム作りを展望

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

2022-26
全30球団
未来予想図
2022最新予想布陣＆今後5年間のチーム作りを展望
 
大谷翔平は史上最高額契約を手にできるのか
大谷がエンジェルスから“卒業”する日
29球団徹底チェック 大谷と最もマッチするチームはどこだ!?
ロックアウトの「起源」と「核心」
ロックアウト後の移籍市場はどうなる？
2022-2026 全30球団未来予想
2022最新布陣&今後5年間を展望
AMERICAN LEAGUE
NATIONAL LEAGUE
優勝チームの作り方 ブレーブス 26年ぶりの栄冠をもたらした原点回帰
未来予報はどれだけ的中? 5年前の未来予想検証
牧野真莉愛（モーニング娘。’22）のFUN! FUN! MLB!
識者12人が一刀両断 ボンズ、クレメンス、シリングは殿堂入りするべきか
知られざる偉大な生涯 バック・オニール
田口有史のTHE BEST SHOT
OPEN THE BOX
新・MLB珍獣図鑑 ニック・カステヤノス
ダークサイドMLB“裏歴史”の主人公たち “史上最強打者”のダークサイド
MLB NEWS ROOM
節丸裕一の こちらMLB中継室 オカモト“MOBY”タクヤの ベストヒットMLB
セイバーメトリクス用語集
HOT CORNER　新製品＆注目情報 バックナンバー
次号予告
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