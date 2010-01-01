最新号

ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2019日本大会・選手名鑑＆ｶﾞｲﾄﾞ

定価980円（税込）／A４
2019年9月6日発売

ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2019
日本大会
選手名鑑＆ｶﾞｲﾄﾞ

※一部地域によって発売日が異なります
　ご了承ください。
ワールドカップ2019
日本大会
選手名鑑&ガイド

元日本代表・大西将太郎氏の大会展望
プール戦 対戦国別「攻略法」＆「キープレーヤー」 日本代表

【 プール別 】
出場20か国「選手名鑑」

プール戦展望
POOL A
JAPAN日本
IRELANDアイルランド
SCOTLANDスコットランド
RUSSIAロシア
SAMOAサモア

POOL B
プール戦展望
NEW ZEALANDニュージーランド
SOUTH AFRICA南アフリカ
ITALYイタリア
NAMIBIAナミビア
CANADAカナダ

POOL C
プール戦展望
ENGLANDイングランド
FRANCEフランス
ARGENTINAアルゼンチン
USAアメリカ
TONGAトンガ

POOL D
プール戦展望
AUSTRALIAオーストラリア
WALESウェールズ
GEORGIAジョージア
FIJIフィジー
URUGUAYウルグアイ

大会スケジュール
2016⇒2019 日本代表試合結果＆出場選手
ラグビー日本代表 記録集 通算個人記録
スタジアムガイド
ラグビー用語解説集
ワールドカップ1987－2015全大会結果＆日本代表メンバー
TV放送スケジュール
 