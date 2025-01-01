最新号

高校サッカーダイジェストVol.44

定価1100円（税込）／A4
2026年1月16日発売

高校サッカーダイジェストvol.44
ワールドサッカーダイジェスト2026年2月19日号増刊
第104回全国高校サッカー選手権大会 決戦速報号

※こちらの商品は１月16日(金)発売の商品です。
お住まいの地域によっては１月16日にお届けできない場合がございます。
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

高校サッカーダイジェストvol.44
ワールドサッカーダイジェスト2026年2月19日号増刊

第104回全国高校サッカー選手権大会 決戦速報号


[ＭＡＴＣＨ ＲＥＰＯＲＴ]
１回戦から決勝まで全47試合を完全詳報

[ＨＥＲＯＥＳ ＦＩＬＥ]
第104回大会を彩った”48名の逸材”を厳選