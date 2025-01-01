増刊号・MOOK最新号
2025メジャーリーガー555人の通信簿
2025シーズン総決算
メジャーリーガー555人の通信簿
+全30球団通信簿
タイトル受賞者＆主要部門リーダーズ
2025 MVP STORY 2025年を代表する3人のヒーローたち
記録とマイルストーンで振り返る2025MLB
East Meets West
日本人メジャーリーガー通信簿
メジャーで奮闘したルーキーたち
パワー＆スピードで魅せた男たち
ポストシーズンで燃えた男たち
チームを背負いし者たち
リベンジを誓った男たち
歴戦の勇者たち
去りゆく者、戦い続ける者
岐路に立つ捕手たち
ABSは彼らに何をもたらすのか
超コンパクトVS超フルスウィング
両極端な男たち
I LOVE TROUBLE 2025
スキャンダラスな男たち
この素晴らしき世界
2025MLB グッドストーリーズ
週間・月間表彰選手24人
30球団通信簿 全選手最終成績＋編成トップ通信簿
チーム別255選手通信簿
個人成績ランキング
アウォード受賞者
順位表＆チーム成績
ポストシーズン結果
公式ホームページ
http://www.nsks.com/slugger
X（twitter）
@slugger_monthly
メジャーリーガー555人の通信簿
+全30球団通信簿
タイトル受賞者＆主要部門リーダーズ
2025 MVP STORY 2025年を代表する3人のヒーローたち
記録とマイルストーンで振り返る2025MLB
East Meets West
日本人メジャーリーガー通信簿
メジャーで奮闘したルーキーたち
パワー＆スピードで魅せた男たち
ポストシーズンで燃えた男たち
チームを背負いし者たち
リベンジを誓った男たち
歴戦の勇者たち
去りゆく者、戦い続ける者
岐路に立つ捕手たち
ABSは彼らに何をもたらすのか
超コンパクトVS超フルスウィング
両極端な男たち
I LOVE TROUBLE 2025
スキャンダラスな男たち
この素晴らしき世界
2025MLB グッドストーリーズ
週間・月間表彰選手24人
30球団通信簿 全選手最終成績＋編成トップ通信簿
チーム別255選手通信簿
個人成績ランキング
アウォード受賞者
順位表＆チーム成績
ポストシーズン結果
公式ホームページ
http://www.nsks.com/slugger
X（twitter）
@slugger_monthly