最新号

2025メジャーリーガー555人の通信簿

定価1540円（税込）／A4変
2025年12月16日発売

2025シーズン総決算
メジャーリーガー555人の通信簿
+全30球団通信簿

タイトル受賞者＆主要部門リーダーズ

2025 MVP STORY 2025年を代表する3人のヒーローたち

記録とマイルストーンで振り返る2025MLB

East Meets West

日本人メジャーリーガー通信簿

メジャーで奮闘したルーキーたち

パワー＆スピードで魅せた男たち

ポストシーズンで燃えた男たち

チームを背負いし者たち

リベンジを誓った男たち

歴戦の勇者たち

去りゆく者、戦い続ける者

岐路に立つ捕手たち
　ABSは彼らに何をもたらすのか

超コンパクトVS超フルスウィング
　両極端な男たち

I LOVE TROUBLE 2025
　スキャンダラスな男たち

この素晴らしき世界
　2025MLB グッドストーリーズ

週間・月間表彰選手24人

30球団通信簿 全選手最終成績＋編成トップ通信簿

チーム別255選手通信簿
個人成績ランキング
アウォード受賞者
順位表＆チーム成績
ポストシーズン結果

