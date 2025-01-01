増刊号・MOOK 最新号

2025メジャーリーガー555人の通信簿

定価1540円（税込）／A4変 2025シーズン総決算

メジャーリーガー555人の通信簿

2025シーズン総決算

メジャーリーガー555人の通信簿

+全30球団通信簿



タイトル受賞者＆主要部門リーダーズ



2025 MVP STORY 2025年を代表する3人のヒーローたち



記録とマイルストーンで振り返る2025MLB



East Meets West



日本人メジャーリーガー通信簿



メジャーで奮闘したルーキーたち



パワー＆スピードで魅せた男たち



ポストシーズンで燃えた男たち



チームを背負いし者たち



リベンジを誓った男たち



歴戦の勇者たち



去りゆく者、戦い続ける者



岐路に立つ捕手たち

ABSは彼らに何をもたらすのか



超コンパクトVS超フルスウィング

両極端な男たち



I LOVE TROUBLE 2025

スキャンダラスな男たち



この素晴らしき世界

2025MLB グッドストーリーズ



週間・月間表彰選手24人



30球団通信簿 全選手最終成績＋編成トップ通信簿



チーム別255選手通信簿

個人成績ランキング

アウォード受賞者

順位表＆チーム成績

ポストシーズン結果



