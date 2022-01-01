最新号

ロジャー・フェデラー引退記念号

定価980円（税込）／A4変
2022年10月5日発売

[永久保存版]
ロジャー・フェデラー引退記念号

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

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ロジャー・フェデラー引退記念号

フェデラー引退メッセージ全文
「私のテニスファミリー、その先の皆さんへ」

ファイナルステージ in レーバー・カップ

スペシャルリポート 永遠のテニス少年

偉大なるレジェンドへ寄せられた惜別メッセージ
ありがとう、ロジャー

歓喜に涙、歴史を紡いだ
グランドスラム20勝の軌跡

Memorable Photo Gallery１

心に響く名言集

ハイスピード連続写真で見るフェデラーの技術
世界を魅了したショットを徹底解剖

Roger Federer Personal Data

ロジャー・フェデラー物語
レジェンドの歩み

Memorable Photo Gallery２

主な歴代記録集
 