最新号

2025年1月号

定価1100円(税込)/A4変 [特集]

4年ぶりのワールドチャンピオン ドジャース2024総集編 Amazonで購入

Amazonで購入 セブンネットで購入

セブンネットで購入 fujisanで購入

fujisanで購入 楽天で購入

[特集]

4年ぶりのワールドチャンピオン ドジャース2024総集編



ワールドシリーズレポート

ドジャース VS ヤンキース

大谷翔平/アーロン・ジャッジ

大舞台に挑んだ2人のスーパースター

フレディ・フリーマン

父に捧げた永遠の一打

山本由伸

大舞台で輝いた黄金の右腕

ムーキー・ベッツ

最も献身的なスーパースター

デーブ・ロバーツ

自ら勝ち取った“名将”の称号

2024ドジャース 栄光のV戦士たち

ドジャース ポストシーズンレポート

リーグ優勝決定シリーズ

ドジャース VS メッツ

ナ・リーグ地区シリーズ

ドジャース VS パドレス

ドジャース2024総集編

2024 ドジャース個人成績

世界一を手繰り寄せた「真の強さ」

ヤンキース × ドジャース 名門球団ライバル史

“フェルナンド・マニア”よ永遠に

黄金時代への補強戦略



2024ポストシーズン結果

FA&トレード注目選手カタログ

注目14球団 オフのTo-Doリスト



田口有史のTHE BEST SHOT

OPEN THE BOX

MLB NEWS ROOM

節丸裕一の こちらMLB中継室 オカモト“MOBY”タクヤの ベストヒットMLB

セイバーメトリクス用語集

HOT CORNER 新製品&注目情報 バックナンバー

次号予告

豊浦彰太郎の好きに言わせて!