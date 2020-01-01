増刊号・MOOK最新号
高校サッカーダイジェストVol.32
第99回全国高校サッカー選手権 決戦速報号
高校サッカーダイジェストvol.32
|※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
ワールドサッカーダイジェスト2月17日号増刊
|高校サッカーダイジェストvol.32
|第99回全国高校サッカー選手権／大会総集編
|マッチレポート
|決勝
|山梨学院×青森山田
|準決勝
|山梨学院×帝京長岡 青森山田×矢板中央
|準々決勝
|山梨学院×昌平 帝京長岡×市立船橋
|矢板中央×富山一 青森山田×堀越
|3回戦
|富山一×神村学園 矢板中央×東福岡
|昌平×創成館 青森山田×帝京大可児 ほか
|2回戦
|東福岡×作陽 昌平×京都橘
|市立船橋×那覇西 青森山田×広島皆実 ほか
|1回戦
|東福岡×桐蔭学園 神村学園×前橋商
|昌平×高川学園 山梨学院×米子北 ほか
|本誌選定ベストイレブン
|HEROES FILE
|冬の祭典を彩ったヒーローたち
|SIDE STORIES
|青春秘話
|選手権PHOTO GALLERY
|夢舞台、汗と涙と。／魂を焦がして。
|栄えある48代表校
|全集合写真＆登録選手名鑑
|バックナンバー