最新号

高校サッカーダイジェストVol.32

定価980円（税込）／A4正寸
2021年1月15日発売

第99回全国高校サッカー選手権 決戦速報号
高校サッカーダイジェストvol.32

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

ワールドサッカーダイジェスト2月17日号増刊
高校サッカーダイジェストvol.32
第99回全国高校サッカー選手権／大会総集編
マッチレポート
決勝
山梨学院×青森山田
準決勝
山梨学院×帝京長岡　青森山田×矢板中央
準々決勝
山梨学院×昌平　帝京長岡×市立船橋
矢板中央×富山一　青森山田×堀越
3回戦
富山一×神村学園　矢板中央×東福岡
昌平×創成館　青森山田×帝京大可児　ほか
2回戦
東福岡×作陽　昌平×京都橘
市立船橋×那覇西　青森山田×広島皆実　ほか
1回戦
東福岡×桐蔭学園　神村学園×前橋商
昌平×高川学園　山梨学院×米子北　ほか
本誌選定ベストイレブン
HEROES FILE
冬の祭典を彩ったヒーローたち
SIDE STORIES
青春秘話
選手権PHOTO GALLERY
夢舞台、汗と涙と。／魂を焦がして。
栄えある48代表校
全集合写真＆登録選手名鑑
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