最新号

2020メジャーリーガー500人の通信簿

定価1200円（税込）／A4変
2020年10月23日発売

2020シーズン総決算
メジャーリーガー500人の通信簿

※一部地域によって発売日が異なります。
　ご了承ください。

スラッガー責任編集
2020年シーズン総決算
メジャーリーガー500人&全30球団通信簿

CONTENTS
タイトル受賞者＆
主要部門リーダーズ

MVP＆サイ・ヤング賞
2020アウォード展望

日本人メジャーリーガーの「一年」

こんなこともありました
「記録」で見返す2020MLB

ルーキーたちのMLB奮闘記2020

エンジェルス低迷が示す組織的欠陥
必然の敗戦

アウォード受賞者たちの2020年
2019年ブレイク選手の明と暗
コロナ禍に翻弄されたメジャーリーガー

I LOVE TROUBLE 2020
マッドマックスな男たち

2020MLB 深イイ話

The Struggle Goes On…
思わぬ不振に陥った選手たち

PLAYERS LEAGUE
「2つのペナントレース」を戦った男たち

2020 REGULAR SEASON TEAM REVIEW & FINAL
30球団通信簿
全選手最終成績＋編成トップの通信簿
チーム別247選手通信簿
2020個人成績ランキング
2020順位表＆チーム成績