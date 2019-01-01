増刊号・MOOK最新号
2020メジャーリーガー500人の通信簿
※一部地域によって発売日が異なります。
ご了承ください。
スラッガー責任編集
2020年シーズン総決算
メジャーリーガー500人&全30球団通信簿
CONTENTS
タイトル受賞者＆
主要部門リーダーズ
MVP＆サイ・ヤング賞
2020アウォード展望
日本人メジャーリーガーの「一年」
こんなこともありました
「記録」で見返す2020MLB
ルーキーたちのMLB奮闘記2020
エンジェルス低迷が示す組織的欠陥
必然の敗戦
アウォード受賞者たちの2020年
2019年ブレイク選手の明と暗
コロナ禍に翻弄されたメジャーリーガー
I LOVE TROUBLE 2020
マッドマックスな男たち
2020MLB 深イイ話
The Struggle Goes On…
思わぬ不振に陥った選手たち
PLAYERS LEAGUE
「2つのペナントレース」を戦った男たち
2020 REGULAR SEASON TEAM REVIEW & FINAL
30球団通信簿
全選手最終成績＋編成トップの通信簿
チーム別247選手通信簿
2020個人成績ランキング
2020順位表＆チーム成績
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メジャーリーガー500人&全30球団通信簿
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タイトル受賞者＆
主要部門リーダーズ
MVP＆サイ・ヤング賞
2020アウォード展望
日本人メジャーリーガーの「一年」
こんなこともありました
「記録」で見返す2020MLB
ルーキーたちのMLB奮闘記2020
エンジェルス低迷が示す組織的欠陥
必然の敗戦
アウォード受賞者たちの2020年
2019年ブレイク選手の明と暗
コロナ禍に翻弄されたメジャーリーガー
I LOVE TROUBLE 2020
マッドマックスな男たち
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「2つのペナントレース」を戦った男たち
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