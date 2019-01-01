最新号

高校サッカーダイジェストVol.30

定価980円（税込）／A4正寸
2020年1月17日発売

高校サッカーダイジェストVol.30
第98回全国高校サッカー選手権大会／大会総集編
決戦速報号

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください
第98回全国高校サッカー選手権／大会総集編
決戦速報号
決勝
静岡学園 ×青森山田
準決勝
青森山田 × 帝京長岡
静岡学園 × 矢板中央
準々決勝
青森山田 × 昌平　　　　　帝京長岡 × 仙台育英
矢板中央 × 四日市中央工  静岡学園 × 丸岡
３回戦
昌平 × 國學院久我山 　　 仙台育英 × 日大藤沢
青森山田 × 富山一 　　　 徳島市立 × 筑陽学園 ほか
２回戦
日章学園 × 市立船橋　　　昌平 × 興国
富山一 × 神村学園　　　　徳島市立 × 尚志 ほか
１回戦
國學院久我山 × 前原　　　神村学園 × 前橋育英
丸岡 × 長崎総科大附　　　草津東 × 東久留米総合 ほか
クローズアップ＆サイドストーリー
本誌選定ベストイレブン／得点王＆アシスト王
HEROES FILE
冬の祭典を彩ったヒーローたち
SIDE STORIES#1
青春秘話(3回戦＆準々決勝)
PHOTO GALLERY
青春フォトアルバム
SIDE STORIES#2
青春秘話(1回戦＆2回戦)
栄えある４８代表校
全集合写真 ＆ 登録選手名鑑
第28回 全日本高校女子サッカー選手権大会
大会総括 ＆ 結果
出場全32校 全集合写真 ＆ 登録選手名鑑
本誌選定ベストイレブン ＆ 大会ハイライト