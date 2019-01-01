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高校サッカーダイジェストVol.30
高校サッカーダイジェストVol.30
第98回全国高校サッカー選手権大会／大会総集編
決戦速報号
|※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
第98回全国高校サッカー選手権／大会総集編
|決戦速報号
|決勝
|静岡学園 ×青森山田
|準決勝
|青森山田 × 帝京長岡
|静岡学園 × 矢板中央
|準々決勝
|青森山田 × 昌平 帝京長岡 × 仙台育英
|矢板中央 × 四日市中央工 静岡学園 × 丸岡
|３回戦
|昌平 × 國學院久我山 仙台育英 × 日大藤沢
|青森山田 × 富山一 徳島市立 × 筑陽学園 ほか
|２回戦
|日章学園 × 市立船橋 昌平 × 興国
|富山一 × 神村学園 徳島市立 × 尚志 ほか
|１回戦
|國學院久我山 × 前原 神村学園 × 前橋育英
|丸岡 × 長崎総科大附 草津東 × 東久留米総合 ほか
|クローズアップ＆サイドストーリー
|本誌選定ベストイレブン／得点王＆アシスト王
|HEROES FILE
|冬の祭典を彩ったヒーローたち
|SIDE STORIES#1
|青春秘話(3回戦＆準々決勝)
|PHOTO GALLERY
|青春フォトアルバム
|SIDE STORIES#2
|青春秘話(1回戦＆2回戦)
|栄えある４８代表校
|全集合写真 ＆ 登録選手名鑑
|第28回 全日本高校女子サッカー選手権大会
|大会総括 ＆ 結果
|出場全32校 全集合写真 ＆ 登録選手名鑑
|本誌選定ベストイレブン ＆ 大会ハイライト