増刊号・MOOK最新号
2019Jリーグ総集編
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
ワールドサッカーダイジェスト１月31日号増刊
2019Jリーグ総集編 PERFECT REVIEW
Ｊリーグ総集編
J１LEAGUE
本誌選定Ｊ１ベストイレブン&各賞発表
横浜F・マリノス
ＦＣ東京
鹿島アントラーズ
川崎フロンターレ
セレッソ大阪
サンフレッチェ広島
ガンバ大阪
ヴィッセル神戸
大分トリニータ
北海道コンサドーレ札幌
ベガルタ仙台
清水エスパルス
名古屋グランパス
浦和レッズ
サガン鳥栖
湘南ベルマーレ
松本山雅ＦＣ
ジュビロ磐田
J１「全試合記録」
ルヴァンカップ「大会記録」
アジア・チャンピオンズリーグ「大会記録」
引退選手一覧
J２LEAGUE
本誌選定Ｊ２ベストイレブン&各賞発表
柏レイソル
横浜ＦＣ
大宮アルディージャ
徳島ヴォルティス
ヴァンフォーレ甲府
モンテディオ山形
水戸ホーリーホック
京都サンガF．C．
ファジアーノ岡山
アルビレックス新潟
ツエーゲン金沢
V・ファーレン長崎
東京ヴェルディ
ＦＣ琉球
レノファ山口ＦＣ
アビスパ福岡
ジェフユナイテッド千葉
ＦＣ町田ゼルビア
愛媛ＦＣ
栃木ＳＣ
鹿児島ユナイテッドＦＣ
ＦＣ岐阜
Ｊ１参入プレーオフ「大会記録」
Ｊ２「全試合記録」
Ｊ３LEAGUE
ギラヴァンツ北九州
ザスパクサツ群馬
藤枝MYFC
カターレ富山
ロアッソ熊本
セレッソ大阪Ｕ-２３
ガイナーレ鳥取
ブラウブリッツ秋田
ＡＣ長野パルセイロ
ヴァンラーレ八戸
福島ユナイテッドＦＣ
アスルクラロ沼津
Ｙ．Ｓ．Ｃ．Ｃ．横浜
カマタマーレ讃岐
ＳＣ相模原
ＦＣ東京Ｕ-２３
ガンバ大阪Ｕ-２３
いわてグルージャ盛岡
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