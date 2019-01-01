最新号

ﾗｸﾞﾋﾞｰ日本代表ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ激闘号

定価850円（税込）／A4変
2019年10月25日発売

ワールドカップ2019
ラグビー日本代表「激闘録」

※一部地域によって発売日が異なります。
　 ご了承ください。

ワールドカップ2019
ﾗｸﾞﾋﾞｰ日本代表「激闘録」
［ ゲームレポート ］準々決勝
vs SOUTH AFRICA （南アフリカ戦）
刺激的な冒険の終焉と蒔かれた未来への種
元日本代表 大西将太郎氏の試合分析＆日本代表総評
［ ゲームレポート ］プール戦第４戦
vs SCOTLAND（スコットランド戦）
「審判の25分間」を耐え抜き、ついに歴史の扉は開かれた
元日本代表 大西将太郎氏の試合分析
［ ゲームレポート ］プール戦第３戦
vs SAMOA （サモア戦）
終了間際の劇的トライでベスト８に大きく前進
元日本代表 大西将太郎氏の試合分析
［ ゲームレポート ］プール戦第２戦
vs IRELAND （アイルランド戦）
“世界２位”をねじ伏せた「必然のアップセット」
元日本代表 大西将太郎氏の試合分析
［ ゲームレポート ］プール戦第１戦
vs RUSSIA （ロシア戦）
極限状態の中で手に入れた「勝点５」
元日本代表 大西将太郎氏の試合分析
日本中を熱狂させた 31人の「桜の戦士」
リーチ マイケル
松島 幸太朗
姫野 和樹
中村 亮土
具 智元
ピーター・ラブスカフニ
ラファエレ ティモシー
稲垣 啓太
流 大
レメキ ロマノ ラヴァ
田村 優
ジェームス・ムーア
ウィリアム・トゥポウ
堀江 翔太
田中 史朗
ヴァル アサエリ愛
ヴィンピー・ファンデルヴァルト／中島 イシレリ
松田 力也／アマナキ・レレイ・マフィ
山中 亮平
トンプソン ルーク
福岡 堅樹
坂手 淳史／ヘル ウヴェ
ツイ ヘンドリック／茂野 海人
アタアタ・モエアキオラ／徳永 祥尭／木津 悠輔／北出 卓也
ジェイミー・ジョセフHC 独自路線で築き上げた『ONE TEAM』
ワールドカップ2019 日本代表「出場記録＆スタッツ」