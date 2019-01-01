増刊号・MOOK最新号
ﾗｸﾞﾋﾞｰ日本代表ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ激闘号
|※一部地域によって発売日が異なります。
ご了承ください。
ワールドカップ2019
|ﾗｸﾞﾋﾞｰ日本代表「激闘録」
|［ ゲームレポート ］準々決勝
|vs SOUTH AFRICA （南アフリカ戦）
|刺激的な冒険の終焉と蒔かれた未来への種
|元日本代表 大西将太郎氏の試合分析＆日本代表総評
|［ ゲームレポート ］プール戦第４戦
|vs SCOTLAND（スコットランド戦）
|「審判の25分間」を耐え抜き、ついに歴史の扉は開かれた
|元日本代表 大西将太郎氏の試合分析
|［ ゲームレポート ］プール戦第３戦
|vs SAMOA （サモア戦）
|終了間際の劇的トライでベスト８に大きく前進
|元日本代表 大西将太郎氏の試合分析
|［ ゲームレポート ］プール戦第２戦
|vs IRELAND （アイルランド戦）
|“世界２位”をねじ伏せた「必然のアップセット」
|元日本代表 大西将太郎氏の試合分析
|［ ゲームレポート ］プール戦第１戦
|vs RUSSIA （ロシア戦）
|極限状態の中で手に入れた「勝点５」
|元日本代表 大西将太郎氏の試合分析
|日本中を熱狂させた 31人の「桜の戦士」
|リーチ マイケル
|松島 幸太朗
|姫野 和樹
|中村 亮土
|具 智元
|ピーター・ラブスカフニ
|ラファエレ ティモシー
|稲垣 啓太
|流 大
|レメキ ロマノ ラヴァ
|田村 優
|ジェームス・ムーア
|ウィリアム・トゥポウ
|堀江 翔太
|田中 史朗
|ヴァル アサエリ愛
|ヴィンピー・ファンデルヴァルト／中島 イシレリ
|松田 力也／アマナキ・レレイ・マフィ
|山中 亮平
|トンプソン ルーク
|福岡 堅樹
|坂手 淳史／ヘル ウヴェ
|ツイ ヘンドリック／茂野 海人
|アタアタ・モエアキオラ／徳永 祥尭／木津 悠輔／北出 卓也
|ジェイミー・ジョセフHC 独自路線で築き上げた『ONE TEAM』
|ワールドカップ2019 日本代表「出場記録＆スタッツ」