増刊号・MOOK最新号
高校サッカーダイジェストVol.27
高校サッカーダイジェストVol.27
第97回全国高校サッカー選手権大会／大会総集編
決戦速報号
青森山田
～平成最後の選手権を制覇！！～
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
高校サッカーダイジェストvol.27
第97回全国高校サッカー選手権大会／大会総集編
決戦速報号
MATCH REPORTS
決勝
青森山田 × 流経大柏
準決勝
青森山田 × 尚志 流経大柏 × 瀬戸内
準々決勝
青森山田 × 矢板中央 尚志 × 帝京長岡
流経大柏 × 秋田商 瀬戸内 × 日本航空
3回戦
青森山田 × 大津 尚志 × 前橋育英
帝京長岡 × 長崎総科大附 流経大柏 × 星稜 ほか
2回戦
矢板中央 × 日章学園 青森山田 × 草津東
帝京長岡 × 旭川実 尚志 × 東福岡 ほか
1回戦
那覇西 × 駒澤大高 大津 × 桐光学園
東福岡 × 浦和南 秋田商 × 四日市中央工 ほか
CLOSE UP PLAYERS ＆ SIDE STORIES
本誌選定
ベストイレブン／得点王＆アシスト王
HEROES FILE
冬の檜舞台を彩った逸材たち
SIDE STORIES #1
選手権秘話＜3回戦&準々決勝＞
PHOTO GALLERY
青春のフォトアルバム
SIDE STORIES#2
選手権秘話＜1回戦&2回戦＞
栄えある48代表校
全集合写真&登録選手名鑑
第27回 全日本高校女子サッカー選手権大会
大会総括&結果
出場32校 全集合写真&登録選手名鑑
本誌選定ベストイレブン
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決戦速報号
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青森山田 × 流経大柏
準決勝
青森山田 × 尚志 流経大柏 × 瀬戸内
準々決勝
青森山田 × 矢板中央 尚志 × 帝京長岡
流経大柏 × 秋田商 瀬戸内 × 日本航空
3回戦
青森山田 × 大津 尚志 × 前橋育英
帝京長岡 × 長崎総科大附 流経大柏 × 星稜 ほか
2回戦
矢板中央 × 日章学園 青森山田 × 草津東
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