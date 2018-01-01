最新号

高校サッカーダイジェストVol.27

定価980円（税込）／A4正寸
2019年1月18日発売

高校サッカーダイジェストVol.27
第97回全国高校サッカー選手権大会／大会総集編
決戦速報号

青森山田
～平成最後の選手権を制覇！！～

※一部地域によって発売日が異なります
  ご了承ください

高校サッカーダイジェストvol.27
第97回全国高校サッカー選手権大会／大会総集編
決戦速報号

MATCH REPORTS　
決勝
青森山田　×　流経大柏

準決勝
青森山田　×　尚志　　流経大柏　×　瀬戸内

準々決勝
青森山田　×　矢板中央　　尚志　×　帝京長岡
流経大柏　×　秋田商　　　瀬戸内　×　日本航空

3回戦
青森山田　×　大津　　尚志　×　前橋育英
帝京長岡　×　長崎総科大附　　流経大柏　×　星稜　ほか

2回戦
矢板中央　×　日章学園　　青森山田　×　草津東
帝京長岡　×　旭川実　　　尚志　×　東福岡　ほか

1回戦
那覇西　×　駒澤大高　　　大津　×　桐光学園
東福岡　×　浦和南　　　　秋田商　×　四日市中央工　ほか

CLOSE UP PLAYERS ＆ SIDE STORIES
本誌選定
ベストイレブン／得点王＆アシスト王

HEROES FILE
冬の檜舞台を彩った逸材たち

SIDE STORIES #1
選手権秘話＜3回戦&準々決勝＞

PHOTO GALLERY
青春のフォトアルバム

SIDE STORIES#2
選手権秘話＜1回戦&2回戦＞

栄えある48代表校
全集合写真&登録選手名鑑

第27回　全日本高校女子サッカー選手権大会
大会総括&結果
出場32校　全集合写真&登録選手名鑑
本誌選定ベストイレブン