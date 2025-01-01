増刊号・MOOK 最新号

2025 MLB 選手名鑑

定価1500円（税込）／A4変 メジャーリーグ選手名鑑ガイド

MLB選手名鑑

全30球団主要選手詳細データ



MLB COMPLETE GUIDE



AMERICAN LEAGUE

アメリカン・リーグ



ア・リーグ地区別ペナントレース展望



東地区

BAL ボルティモア・オリオールズ

BOS ボストン・レッドソックス

NYY ニューヨーク・ヤンキース

TB タンパベイ・レイズ

TOR トロント・ブルージェイズ



中地区

CWS シカゴ・ホワイトソックス

CLE クリーブランド・ガーディアンズ

DET デトロイト・タイガース

KC カンザスシティ・ロイヤルズ

MIN ミネソタ・ツインズ



西地区

HOU ヒューストン・アストロズ

LAA ロサンゼルス・エンジェルス

OAK オークランド・アスレティックス

SEA シアトル・マリナーズ

TEX テキサス・レンジャーズ



NATIONAL LEAGUE

ナショナル・リーグ



ナ・リーグ地区別ペナントレース展望



東地区

ATL アトランタ・ブレーブス

MIA マイアミ・マーリンズ

NYM ニューヨーク・メッツ

PHI フィラデルフィア・フィリーズ

WSH ワシントン・ナショナルズ



中地区

CHC シカゴ・カブス

CIN シンシナティ・レッズ

MIL ミルウォーキー・ブルワーズ

PIT ピッツバーグ・パイレーツ

STL セントルイス・カーディナルス



西地区

AZ アリゾナ・ダイヤモンドバックス

COL コロラド・ロッキーズ

LAD ロサンゼルス・ドジャース

SD サンディエゴ・パドレス

SF サンフランシスコ・ジャイアンツ



名鑑の見方

未契約選手名鑑［ＦＡ＆現役引退］

2024個人成績ランキング

2024個人記録リーダーズ

2024アウォード受賞者＆ポストシーズン結果

メジャーリーグの基礎知識

MLB用語集

セイバーメトリクス＆スタットキャスト用語集

索引



Slugger

SPECIAL EDITION

［スラッガー責任編集］







スラッガー公式ホームページ

http://www.nsks.com/slugger



スラッガーX（旧twitter）

@slugger_monthly



スラッガーInstagram

nsks_magazines