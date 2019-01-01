最新号

ワールドカップ2023 フランス大会 展望＆ガイド

定価980円（税込）／A４
2023年8月23日発売

【出場２０か国】顔写真付きパーフェクト選手名鑑

RUGBY DIGEST
WORLD CUP FRANCE 2023
ワールドカップ2023
展望＆ガイド

◆Contents◆

大会展望

日本代表　プール戦［対戦国別攻略法」
ワールドカップの主役候補「ポジション別 世界のトップ５プレーヤー」

【プール戦】
出場２０か国「選手名鑑」

●POOL　Ｄ 
　プールＤ展望
　日本　／　JAPAN
　イングランド　／　ENGLAND
　アルゼンチン　／　ARGENTINA
　サモア　／　SAMOA
　チリ　／　CHILE

●POOL　Ａ  
　プールＡ展望
　ニュージーランド
　フランス　／　FRANCE
　イタリア　／　ITALY
　ウルグアイ　／　URUGUAY
　ナミビア　／　NAMIBIA

●POOL　Ｂ 
　プールB展望
　南アフリカ　／　SOUTH　AFRICA
　アイルランド　／　IRELAND
　スコットランド　／　SCOTLAND
　トンガ　／　TONGA
　ルーマニア　／　RUMANIA

●POOL　Ｃ
　プールC展望
　ウェールズ　／　WALES
　オーストラリア　／　AUSTRALIA
　フィジー　／　FIJI
　ジョージア　／　GEORGIA
　ポルトガル　／　PORTUGAL

大会スケジュール＆スタジアムガイド
日本代表 2020～23試合結果＆通算個人記録
ラグビー用語解説集
ワールドカップ1987➡2019 全大会結果＆日本代表メンバー
TV放送スケジュール