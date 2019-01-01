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ワールドカップ2023 フランス大会 展望＆ガイド
RUGBY DIGEST
WORLD CUP FRANCE 2023
ワールドカップ2023
展望＆ガイド
◆Contents◆
大会展望
日本代表 プール戦［対戦国別攻略法」
ワールドカップの主役候補「ポジション別 世界のトップ５プレーヤー」
【プール戦】
出場２０か国「選手名鑑」
●POOL Ｄ
プールＤ展望
日本 ／ JAPAN
イングランド ／ ENGLAND
アルゼンチン ／ ARGENTINA
サモア ／ SAMOA
チリ ／ CHILE
●POOL Ａ
プールＡ展望
ニュージーランド
フランス ／ FRANCE
イタリア ／ ITALY
ウルグアイ ／ URUGUAY
ナミビア ／ NAMIBIA
●POOL Ｂ
プールB展望
南アフリカ ／ SOUTH AFRICA
アイルランド ／ IRELAND
スコットランド ／ SCOTLAND
トンガ ／ TONGA
ルーマニア ／ RUMANIA
●POOL Ｃ
プールC展望
ウェールズ ／ WALES
オーストラリア ／ AUSTRALIA
フィジー ／ FIJI
ジョージア ／ GEORGIA
ポルトガル ／ PORTUGAL
大会スケジュール＆スタジアムガイド
日本代表 2020～23試合結果＆通算個人記録
ラグビー用語解説集
ワールドカップ1987➡2019 全大会結果＆日本代表メンバー
TV放送スケジュール
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日本代表 プール戦［対戦国別攻略法」
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【プール戦】
出場２０か国「選手名鑑」
●POOL Ｄ
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