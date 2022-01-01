最新号

高校サッカーダイジェストVol.36

定価980円（税込）／A4正寸
2022年7月8日発売

令和4年度
インターハイ
選手名鑑

出場全52チーム

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください
 
[保存版]令和４年度 全国高等学校総合体育大会
2022インターハイ 選手名鑑
大会展望／男子組合せ
「大本命不在の戦国トーナメントが開幕」
北海道・東北
旭川実（北海道①）
札幌光星（北海道②）
青森山田（青森）
花巻東（岩手）
聖和学園（宮城）
明桜（秋田）
山形中央（山形）
尚志（福島）
関東
鹿島学園（茨城）
矢板中央（栃木）
前橋育英（群馬）
市立船橋（千葉）
帝京（東京①）
関東一（東京②）
湘南工科大附（神奈川①）
日大藤沢（神奈川②）
昌平（埼玉）
山梨学院（山梨）
北信越
帝京長岡（新潟）
富山一（富山）
星稜（石川）
丸岡（福井）
東海大諏訪（長野）
東海
帝京大可児（岐阜）
磐田東（静岡）
中京大中京（愛知）
四日市中央工（三重）
関西
草津東（滋賀）
東山（京都）
履正社（大阪①）
関大北陽（大阪②）
三田学園（兵庫）
生駒（奈良）
和歌山北（和歌山）
中国
米子北（鳥取）
立正大淞南（島根）
岡山学芸館（岡山）
瀬戸内（広島）
高川学園（山口）
四国
徳島市立（徳島①）
徳島科学技術（徳島②）
高松商（香川）
今治東（愛媛）
高知（高知）
九州
九州国際大付（福岡）
佐賀東（佐賀）
長崎総科大附（長崎）
大分鶴崎（大分）
大津（熊本）
日章学園（宮崎）
神村学園（鹿児島）
那覇西（沖縄）
 
[特別企画]不出場組から厳選　裏ベストイレブン
2022インターハイ47都道府県別 全予選記録　栄えある52代表の足跡
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