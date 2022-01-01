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高校サッカーダイジェストVol.36
令和4年度
インターハイ
選手名鑑
出場全52チーム
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
ご了承ください
|[保存版]令和４年度 全国高等学校総合体育大会
|2022インターハイ 選手名鑑
|大会展望／男子組合せ
|「大本命不在の戦国トーナメントが開幕」
|北海道・東北
|旭川実（北海道①）
|札幌光星（北海道②）
|青森山田（青森）
|花巻東（岩手）
|聖和学園（宮城）
|明桜（秋田）
|山形中央（山形）
|尚志（福島）
|関東
|鹿島学園（茨城）
|矢板中央（栃木）
|前橋育英（群馬）
|市立船橋（千葉）
|帝京（東京①）
|関東一（東京②）
|湘南工科大附（神奈川①）
|日大藤沢（神奈川②）
|昌平（埼玉）
|山梨学院（山梨）
|北信越
|帝京長岡（新潟）
|富山一（富山）
|星稜（石川）
|丸岡（福井）
|東海大諏訪（長野）
|東海
|帝京大可児（岐阜）
|磐田東（静岡）
|中京大中京（愛知）
|四日市中央工（三重）
|関西
|草津東（滋賀）
|東山（京都）
|履正社（大阪①）
|関大北陽（大阪②）
|三田学園（兵庫）
|生駒（奈良）
|和歌山北（和歌山）
|中国
|米子北（鳥取）
|立正大淞南（島根）
|岡山学芸館（岡山）
|瀬戸内（広島）
|高川学園（山口）
|四国
|徳島市立（徳島①）
|徳島科学技術（徳島②）
|高松商（香川）
|今治東（愛媛）
|高知（高知）
|九州
|九州国際大付（福岡）
|佐賀東（佐賀）
|長崎総科大附（長崎）
|大分鶴崎（大分）
|大津（熊本）
|日章学園（宮崎）
|神村学園（鹿児島）
|那覇西（沖縄）
|[特別企画]不出場組から厳選 裏ベストイレブン
|2022インターハイ47都道府県別 全予選記録 栄えある52代表の足跡
|試合会場アクセスガイド
|インターハイ歴代全出場校＆入賞校一覧
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