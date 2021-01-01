最新号

2021J1&J2&J3最新選手名鑑

定価800円（税込）／A4変
2021年2月25日発売

2021年シーズン
J1＆J2＆J3
最新選手名鑑

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください

サッカーダイジェスト2021年３月30日号増刊
SPECIAL  EDITION 2021年シーズン J1&J2&J3最新選手名鑑
J1 LEAGUE
［今季Ｊ１の見どころ解説］内田篤人
［スペシャル対談］谷口彰悟×三笘 薫（川崎）
スケジュール＆大会方式
川崎フロンターレ
ガンバ大阪
名古屋グランパス
セレッソ大阪
鹿島アントラーズ
ＦＣ東京
柏レイソル
サンフレッチェ広島
横浜Ｆ・マリノス
浦和レッズ
大分トリニータ
北海道コンサドーレ札幌
サガン鳥栖
ヴィッセル神戸
横浜ＦＣ
清水エスパルス
ベガルタ仙台
湘南ベルマーレ
徳島ヴォルティス
アビスパ福岡
Ｊ１リーグ 注目株20選
［特別対談］清武弘嗣（Ｃ大阪／ＭＦ）×東 慶悟（ＦＣ東京／ＭＦ）
J2 LEAGUE
スケジュール＆大会方式
Ｖ・ファーレン長崎
ヴァンフォーレ甲府
ギラヴァンツ北九州
ジュビロ磐田
モンテディオ山形
京都サンガＦ.Ｃ.
水戸ホーリーホック
栃木ＳＣ
アルビレックス新潟
東京ヴェルディ
松本山雅ＦＣ
ジェフユナイテッド千葉
大宮アルディージャ
ＦＣ琉球
ファジアーノ岡山
ツエーゲン金沢
ＦＣ町田ゼルビア
ザスパクサツ群馬
愛媛ＦＣ
レノファ山口ＦＣ
ブラウブリッツ秋田
ＳＣ相模原
Ｊ２リーグ 注目株22選
［新戦力インタビュー］大津祐樹（磐田／ＦＷ）
J3 LEAGUE
スケジュール＆大会方式
ＡＣ長野パルセイロ／鹿児島ユナイテッドＦＣ／ガイナーレ鳥取
ＦＣ岐阜／ＦＣ今治／ロアッソ熊本
カターレ富山／藤枝MYFC／いわてグルージャ盛岡
アスルクラロ沼津／福島ユナイテッドＦＣ／ヴァンラーレ八戸
カマタマーレ讃岐／Y.S.C.C.横浜／テゲバジャーロ宮崎
レフェリー名鑑
欧州組名鑑
掲載選手索引
フットボールカレンダー
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後