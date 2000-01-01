最新号
2021年2月号
2020-21 SEASON
ＮＢＡ開幕ガイド
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[特集]
2020-21 SEASON ＮＢＡ開幕ガイド
全30チームの最新布陣を大公開！
新シーズンの注目トピックス10選
2020-21 シーズン展望 座談会
【ウエスタン・カンファレンス編】【イースタン・カンファレンス編】
移籍ニュース
【ウエスタン・カンファレンス編】【イースタン・カンファレンス編】
個人タイトル＆スタッツリーダー大予想
気になる主要９つのタイトルレースを占う
WESTERN CONFERENCE POWER CHECK
１.レイカーズ
２.ナゲッツ
３.クリッパーズ
４.マーベリックス
５.ブレイザーズ
６.ウォリアーズ
７.ジャズ
８.サンズ
９.ロケッツ
10.ペリカンズ
11.スパーズ
12.グリズリーズ
13.ウルブズ
14.キングス
15.サンダー
EASTERN CONFERENCE POWER CHECK
１.バックス
２.ヒート
３.セルティックス
４.76ERS
５.ネッツ
６.ラプターズ
７.ペイサーズ
８.ホークス
９.ウィザーズ
10.マジック
11.ピストンズ
12.ホーネッツ
13.ブルズ
14.キャバリアーズ
15.ニックス
[SPECIAL STORY 01]
Phoenix SUNS
名司令塔獲得で上位進出を目指す
[SPECIAL STORY 02]
Brooklyn NETS
ポテンシャルは無限大
[SPECIAL STORY]
八村塁
２年目の“進化”と“真価”
２年目シーズンを占うデータ＆トピックス
NBA Inside
強豪の地位から転落したスパーズ
“王国”はこのまま沈み行くのか？
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景：“節目のシーズン開幕”10年選手たちの今昔
★SOLE&SOUL：CLYDE COURT
★ＮＢＡムイミダス：“コビー十か条”で上位進出を目指す３チームの成長度合いを診断！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち：チャンシー・ビラップス（クリッパーズＡＣ）
★新・ＮＢＡレジェンド列伝<Vol.3>：スティーブ・ナッシュ―努力で掴んだ“2000年代No.1ＰＧ”の称号―
★ＮＣＡＡレポート 11／25～12／14
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第９～13節
★ＮＢＡ秘話 第24話：“真のGOAT”チェンバレンが残した超絶秘話
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
クリス・ポール（サンズ）
ラッセル・ウエストブルック（ウィザーズ）
ご了承ください
[特集]
2020-21 SEASON ＮＢＡ開幕ガイド
全30チームの最新布陣を大公開！
新シーズンの注目トピックス10選
2020-21 シーズン展望 座談会
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移籍ニュース
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個人タイトル＆スタッツリーダー大予想
気になる主要９つのタイトルレースを占う
WESTERN CONFERENCE POWER CHECK
１.レイカーズ
２.ナゲッツ
３.クリッパーズ
４.マーベリックス
５.ブレイザーズ
６.ウォリアーズ
７.ジャズ
８.サンズ
９.ロケッツ
10.ペリカンズ
11.スパーズ
12.グリズリーズ
13.ウルブズ
14.キングス
15.サンダー
EASTERN CONFERENCE POWER CHECK
１.バックス
２.ヒート
３.セルティックス
４.76ERS
５.ネッツ
６.ラプターズ
７.ペイサーズ
８.ホークス
９.ウィザーズ
10.マジック
11.ピストンズ
12.ホーネッツ
13.ブルズ
14.キャバリアーズ
15.ニックス
[SPECIAL STORY 01]
Phoenix SUNS
名司令塔獲得で上位進出を目指す
[SPECIAL STORY 02]
Brooklyn NETS
ポテンシャルは無限大
[SPECIAL STORY]
八村塁
２年目の“進化”と“真価”
２年目シーズンを占うデータ＆トピックス
NBA Inside
強豪の地位から転落したスパーズ
“王国”はこのまま沈み行くのか？
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★SOLE&SOUL：CLYDE COURT
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★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち：チャンシー・ビラップス（クリッパーズＡＣ）
★新・ＮＢＡレジェンド列伝<Vol.3>：スティーブ・ナッシュ―努力で掴んだ“2000年代No.1ＰＧ”の称号―
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クリス・ポール（サンズ）
ラッセル・ウエストブルック（ウィザーズ）