最新号

2025年9月号

定価1100円（税込）／A4変
2025年7月25日発売

[総力特集]
NBA全30チーム補強採点

[特別企画]
2025ドラフト指名選手名鑑

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

[総力特集]
ＮＢＡ全30チーム補強採点

最新移籍ニュース＆今夏の勝者・敗者

[KEY PLAYER]
KEVIN DURANT
ケビン・デュラント（サンズ→ロケッツ）
衝撃トレードの舞台裏――
デュラントはなぜロケッツを選んだのか？

[TEAM STORY①]
HOUSTON ROCKETS
ヒューストン・ロケッツ
デュラント獲得で一気に優勝候補へ！

[TEAM STORY②]
LOS ANGELES LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
名門に訪れる“変革の時”

[TEAM STORY③]
BOSTON CELTICKS
ボストン・セルティックス
王座奪還のためにあえて選んだ“後退”

[TEAM STORY④]
MILWAUKEE BUCKS
ミルウォーキー・バックス
リラード放出の真相と余波

TOP 10 Free Agents　去就未定の大物FAトップ10

NBA移籍市場用語辞典

[特別企画]
NBA DRAFT 2025
2025ドラフト指名選手名鑑

No.1：クーパー・フラッグ（マーベリックス）

SCOUTING REPORT　クーパー・フラッグ 実力診断

No.2：ディラン・ハーパー（スパーズ）

No.3～6：ＶＪ・エッジコム（76ers）、コン・カニップル（ホーネッツ）
エース・ベイリー（ジャズ）、トレイ・ジョンソン（ウィザーズ）

No.７～12：ジェレマイア・フィアーズ（ペリカンズ）、イゴール・デミン（ネッツ）
コリン・マレー・ボイルズ（ラプターズ）、カーマン・マルアチ（サンズ）
セドリック・カワード（グリズリーズ）、ノア・エセンゲ（ブルズ）

No.13～30：１巡目指名選手

No.31～59：２巡目指名選手

2025サマーリーグ通信簿

[日本人プレーヤー]
河村勇輝（ブルズ）
サマーリーグ奮闘記

馬場雄大＆富永啓生 サマーリーグ奮闘記

PANINI NBA 2024-25
トレーディングカード最新リリース情報局

[現地ライターコラム]
NBA INSIDE　著：杉浦大介
現代ＮＢＡに異常事態発生
アキレス腱断裂はなぜ増えた？

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★Duka’s TREASURE BOX：BLUE CHIPS（VHSビデオ）
★ＮＢＡムイミダスVol.349：サマーリーグで貫録十分のアイバーソン親分を発見！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★ＮＢＡライバル列伝＜#７＞1962～69 レイカーズ×セルティックス
★栄光なきスターたち　第７回：アーニー・ディグレゴリオ――わずか５年でNBAを去った早熟の天才司令塔
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告