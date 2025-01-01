最新号
2025年9月号
[総力特集]
NBA全30チーム補強採点
[特別企画]
2025ドラフト指名選手名鑑
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[総力特集]
ＮＢＡ全30チーム補強採点
最新移籍ニュース＆今夏の勝者・敗者
[KEY PLAYER]
KEVIN DURANT
ケビン・デュラント（サンズ→ロケッツ）
衝撃トレードの舞台裏――
デュラントはなぜロケッツを選んだのか？
[TEAM STORY①]
HOUSTON ROCKETS
ヒューストン・ロケッツ
デュラント獲得で一気に優勝候補へ！
[TEAM STORY②]
LOS ANGELES LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
名門に訪れる“変革の時”
[TEAM STORY③]
BOSTON CELTICKS
ボストン・セルティックス
王座奪還のためにあえて選んだ“後退”
[TEAM STORY④]
MILWAUKEE BUCKS
ミルウォーキー・バックス
リラード放出の真相と余波
TOP 10 Free Agents 去就未定の大物FAトップ10
NBA移籍市場用語辞典
[特別企画]
NBA DRAFT 2025
2025ドラフト指名選手名鑑
No.1：クーパー・フラッグ（マーベリックス）
SCOUTING REPORT クーパー・フラッグ 実力診断
No.2：ディラン・ハーパー（スパーズ）
No.3～6：ＶＪ・エッジコム（76ers）、コン・カニップル（ホーネッツ）
エース・ベイリー（ジャズ）、トレイ・ジョンソン（ウィザーズ）
No.７～12：ジェレマイア・フィアーズ（ペリカンズ）、イゴール・デミン（ネッツ）
コリン・マレー・ボイルズ（ラプターズ）、カーマン・マルアチ（サンズ）
セドリック・カワード（グリズリーズ）、ノア・エセンゲ（ブルズ）
No.13～30：１巡目指名選手
No.31～59：２巡目指名選手
2025サマーリーグ通信簿
[日本人プレーヤー]
河村勇輝（ブルズ）
サマーリーグ奮闘記
馬場雄大＆富永啓生 サマーリーグ奮闘記
PANINI NBA 2024-25
トレーディングカード最新リリース情報局
[現地ライターコラム]
NBA INSIDE 著：杉浦大介
現代ＮＢＡに異常事態発生
アキレス腱断裂はなぜ増えた？
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★Duka’s TREASURE BOX：BLUE CHIPS（VHSビデオ）
★ＮＢＡムイミダスVol.349：サマーリーグで貫録十分のアイバーソン親分を発見！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★ＮＢＡライバル列伝＜#７＞1962～69 レイカーズ×セルティックス
★栄光なきスターたち 第７回：アーニー・ディグレゴリオ――わずか５年でNBAを去った早熟の天才司令塔
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
ご了承ください
[総力特集]
ＮＢＡ全30チーム補強採点
最新移籍ニュース＆今夏の勝者・敗者
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KEVIN DURANT
ケビン・デュラント（サンズ→ロケッツ）
衝撃トレードの舞台裏――
デュラントはなぜロケッツを選んだのか？
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HOUSTON ROCKETS
ヒューストン・ロケッツ
デュラント獲得で一気に優勝候補へ！
[TEAM STORY②]
LOS ANGELES LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
名門に訪れる“変革の時”
[TEAM STORY③]
BOSTON CELTICKS
ボストン・セルティックス
王座奪還のためにあえて選んだ“後退”
[TEAM STORY④]
MILWAUKEE BUCKS
ミルウォーキー・バックス
リラード放出の真相と余波
TOP 10 Free Agents 去就未定の大物FAトップ10
NBA移籍市場用語辞典
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NBA DRAFT 2025
2025ドラフト指名選手名鑑
No.1：クーパー・フラッグ（マーベリックス）
SCOUTING REPORT クーパー・フラッグ 実力診断
No.2：ディラン・ハーパー（スパーズ）
No.3～6：ＶＪ・エッジコム（76ers）、コン・カニップル（ホーネッツ）
エース・ベイリー（ジャズ）、トレイ・ジョンソン（ウィザーズ）
No.７～12：ジェレマイア・フィアーズ（ペリカンズ）、イゴール・デミン（ネッツ）
コリン・マレー・ボイルズ（ラプターズ）、カーマン・マルアチ（サンズ）
セドリック・カワード（グリズリーズ）、ノア・エセンゲ（ブルズ）
No.13～30：１巡目指名選手
No.31～59：２巡目指名選手
2025サマーリーグ通信簿
[日本人プレーヤー]
河村勇輝（ブルズ）
サマーリーグ奮闘記
馬場雄大＆富永啓生 サマーリーグ奮闘記
PANINI NBA 2024-25
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[現地ライターコラム]
NBA INSIDE 著：杉浦大介
現代ＮＢＡに異常事態発生
アキレス腱断裂はなぜ増えた？
REGULARS [連載]
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★ＮＢＡムイミダスVol.349：サマーリーグで貫録十分のアイバーソン親分を発見！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★ＮＢＡライバル列伝＜#７＞1962～69 レイカーズ×セルティックス
★栄光なきスターたち 第７回：アーニー・ディグレゴリオ――わずか５年でNBAを去った早熟の天才司令塔
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