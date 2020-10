※一部地域によって発売日が異なります

[ 巻頭特集]

NBAファイナル2020完全詳報

レイカーズがヒートを撃破し10年ぶり17回目の栄冠!

[CHAMPION STORY]

Los Angeles LAKERS

永遠に語り継がれる栄冠

[MVP STORY]

LeBRON JAMES

レブロン・ジェームズ(レイカーズ)

新たなる“伝説”の幕開け

[LOSERS STORY]

Miami HEAT

誇り高き敗者

NBAファイナル・ゲームレポート

VOICE of the Finals

激闘を終えた戦士たちの声

PERFORMANCE CHECK

個人パフォーマンス診断

FINALS TOPICS

コート内外で起きたファイナルの注目トピックスをお届け

BEST SNEAKERS in the FINALS 2020

ファイナル着用シューズギャラリー

カンファレンス決勝レポート

CELTICS ×HEAT

[イースト]セルティックスvsヒート

LAKERS ×NUGGETS

[ウエスト]レイカーズvsナゲッツ

[SPECIAL STORY]

Jamal MURRAY

ジャマール・マレー(ナゲッツ)

「“覚醒”の予感」

プレーオフ全結果&記録集

[ 特集]

2020 Offseason Preview

移籍マーケット大展望

今オフの注目タレントの行き先と8チームの“理想布陣”を大公開!

トレード候補&注目FA格付けファイル

選手編

ヤニス・アデトクンボ/ラッセル・ウエストブルック/クリス・ポール/

ジョエル・エンビード/ベン・シモンズ/ポール・ジョージ/ヴィクター・オラディポ/

ドリュー・ホリデー/フレッド・ヴァンブリート/デマー・デローザンetc

チーム編

バックス/シクサーズ/ネッツ/

ラプターズ/クリッパーズ/ウォリアーズ/

ヒート/ロケッツ

[SPECIAL TEAM STORY 01]

Brooklyn NETS

ブルックリン・ネッツ

ついにベールを脱ぐ“2頭”体制

[SPECIAL TEAM STORY 02]

Los Angeles CLIPPERS

ロサンゼルス・クリッパーズ

迫りくる決断の時

2019 -20 SEASON NBA AWARDS

2020 ドラフト候補生先名鑑

NBA Inside

来年の東京五輪のバスケ競技に

NBA選手は参加できない?

REGULARS [連載]

★SHOE MANIA 最新スニーカー情報

★NBA珍百景:ヒートvsレイカーズ ファイナル経験者の歩み

★SOLE&SOUL:NIKE AIR MAX DOMINATE PE

★NBAムイミダス:レイカーズの優勝でわかった今季のNBAのトレンドとは?

★DUNKIN’ TOPICS NBAをメインにホットな話題を直輸入

★Who's Whoコート外の主役たち:サム・キャセール(クリッパーズAC)

★新・NBAレジェンド列伝<新連載>:アレン・アイバーソン――不撓不屈のスコアリングマシン

★ユーロリーグ・ダイジェスト 第1~4節

★NBA秘話 第22話:ニックスを破滅へと導く“独裁者”――ジェームズ・ドーラン

★FRONT LINE 情報最前線

★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ

★バックナンバー&次回予告



[ ビッグポスター]

レイカーズ(2020NBAチャンピオン)