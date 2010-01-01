最新号
2020年12月号
NBAファイナル2020完全レポート
NBA FINALS 2020
レイカーズがコビーに捧ぐ17回目の優勝を達成！
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
ＮＢＡファイナル2020完全詳報
レイカーズがヒートを撃破し10年ぶり17回目の栄冠！
[CHAMPION STORY]
Los Angeles LAKERS
永遠に語り継がれる栄冠
[MVP STORY]
LeBRON JAMES
レブロン・ジェームズ（レイカーズ）
新たなる“伝説”の幕開け
[LOSERS STORY]
Miami HEAT
誇り高き敗者
ＮＢＡファイナル・ゲームレポート
VOICE of the Finals
激闘を終えた戦士たちの声
PERFORMANCE CHECK
個人パフォーマンス診断
FINALS TOPICS
コート内外で起きたファイナルの注目トピックスをお届け
BEST SNEAKERS in the FINALS 2020
ファイナル着用シューズギャラリー
カンファレンス決勝レポート
CELTICS×HEAT
［イースト］セルティックスvsヒート
LAKERS×NUGGETS
［ウエスト］レイカーズvsナゲッツ
[SPECIAL STORY]
Jamal MURRAY
ジャマール・マレー（ナゲッツ）
「“覚醒”の予感」
プレーオフ全結果＆記録集
[特集]
2020 Offseason Preview
移籍マーケット大展望
今オフの注目タレントの行き先と８チームの“理想布陣”を大公開！
トレード候補＆注目ＦＡ格付けファイル
選手編
ヤニス・アデトクンボ／ラッセル・ウエストブルック／クリス・ポール／
ジョエル・エンビード／ベン・シモンズ／ポール・ジョージ／ヴィクター・オラディポ／
ドリュー・ホリデー／フレッド・ヴァンブリート／デマー・デローザンetc
チーム編
バックス／シクサーズ／ネッツ／
ラプターズ／クリッパーズ／ウォリアーズ／
ヒート／ロケッツ
[SPECIAL TEAM STORY 01]
Brooklyn NETS
ブルックリン・ネッツ
ついにベールを脱ぐ“２頭”体制
[SPECIAL TEAM STORY 02]
Los Angeles CLIPPERS
ロサンゼルス・クリッパーズ
迫りくる決断の時
2019－20 SEASON NBA AWARDS
2020ドラフト候補生先名鑑
NBA Inside
来年の東京五輪のバスケ競技に
ＮＢＡ選手は参加できない？
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景：ヒートvsレイカーズ ファイナル経験者の歩み
★SOLE&SOUL：NIKE AIR MAX DOMINATE PE
★ＮＢＡムイミダス：レイカーズの優勝でわかった今季のＮＢＡのトレンドとは？
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち：サム・キャセール（クリッパーズＡＣ）
★新・ＮＢＡレジェンド列伝<新連載>：アレン・アイバーソン――不撓不屈のスコアリングマシン
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第１～４節
★ＮＢＡ秘話 第22話：ニックスを破滅へと導く“独裁者”――ジェームズ・ドーラン
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
レイカーズ（2020ＮＢＡチャンピオン）
レブロン・ジェームズ（ファイナルＭＶＰ）
ご了承ください
[巻頭特集]
ＮＢＡファイナル2020完全詳報
レイカーズがヒートを撃破し10年ぶり17回目の栄冠！
[CHAMPION STORY]
Los Angeles LAKERS
永遠に語り継がれる栄冠
[MVP STORY]
LeBRON JAMES
レブロン・ジェームズ（レイカーズ）
新たなる“伝説”の幕開け
[LOSERS STORY]
Miami HEAT
誇り高き敗者
ＮＢＡファイナル・ゲームレポート
VOICE of the Finals
激闘を終えた戦士たちの声
PERFORMANCE CHECK
個人パフォーマンス診断
FINALS TOPICS
コート内外で起きたファイナルの注目トピックスをお届け
BEST SNEAKERS in the FINALS 2020
ファイナル着用シューズギャラリー
カンファレンス決勝レポート
CELTICS×HEAT
［イースト］セルティックスvsヒート
LAKERS×NUGGETS
［ウエスト］レイカーズvsナゲッツ
[SPECIAL STORY]
Jamal MURRAY
ジャマール・マレー（ナゲッツ）
「“覚醒”の予感」
プレーオフ全結果＆記録集
[特集]
2020 Offseason Preview
移籍マーケット大展望
今オフの注目タレントの行き先と８チームの“理想布陣”を大公開！
トレード候補＆注目ＦＡ格付けファイル
選手編
ヤニス・アデトクンボ／ラッセル・ウエストブルック／クリス・ポール／
ジョエル・エンビード／ベン・シモンズ／ポール・ジョージ／ヴィクター・オラディポ／
ドリュー・ホリデー／フレッド・ヴァンブリート／デマー・デローザンetc
チーム編
バックス／シクサーズ／ネッツ／
ラプターズ／クリッパーズ／ウォリアーズ／
ヒート／ロケッツ
[SPECIAL TEAM STORY 01]
Brooklyn NETS
ブルックリン・ネッツ
ついにベールを脱ぐ“２頭”体制
[SPECIAL TEAM STORY 02]
Los Angeles CLIPPERS
ロサンゼルス・クリッパーズ
迫りくる決断の時
2019－20 SEASON NBA AWARDS
2020ドラフト候補生先名鑑
NBA Inside
来年の東京五輪のバスケ競技に
ＮＢＡ選手は参加できない？
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡ珍百景：ヒートvsレイカーズ ファイナル経験者の歩み
★SOLE&SOUL：NIKE AIR MAX DOMINATE PE
★ＮＢＡムイミダス：レイカーズの優勝でわかった今季のＮＢＡのトレンドとは？
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Whoコート外の主役たち：サム・キャセール（クリッパーズＡＣ）
★新・ＮＢＡレジェンド列伝<新連載>：アレン・アイバーソン――不撓不屈のスコアリングマシン
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第１～４節
★ＮＢＡ秘話 第22話：ニックスを破滅へと導く“独裁者”――ジェームズ・ドーラン
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[ビッグポスター]
レイカーズ（2020ＮＢＡチャンピオン）
レブロン・ジェームズ（ファイナルＭＶＰ）