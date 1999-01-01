最新号
2025年5月号
[巻頭特集]
名門レイカーズ全史
[第２特集]
NBA2024-25
終盤戦＆プレーオフ徹底ガイド
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
名門レイカーズ全史
[SPECIAL INTERVIEW]
LeBRON JAMES
レブロン・ジェームズ（レイカーズ）
“生ける伝説”が語る名門の魅力
[SPECIAL COLUMN]
スーパースターを惹き付ける“レイカーズブランド”の歴史
FRANCHISE HISTORY
レイカーズ 栄光の歴史
LA LEGENDS
伝説の“レイカー”たち
名門を支えた必殺仕事人
2024-25 NEW LAKERS
新生レイカーズ大解剖
[佐々木クリス分析]
ドンチッチ加入がもたらした３つの変化
今季優勝への道－東西強豪チームとの相性－
[第２特集]
NBA 2024-25
終盤戦＆プレーオフ徹底ガイド
本誌ライター陣によるプレーオフ大予想
[SPECIAL STORY①]
CLEVELAND CAVALIERS
クリーブランド・キャバリアーズ
優勝の本命に挙がらない理由
終盤戦＆プレーオフ必見の12人
[SPECIAL INTERVIEW]
CADE CUNNINGHAM
ケイド・カニングハム（ピストンズ）
新星が語る古豪ピストンズの輝ける未来
[SPECIAL STORY②]
NEW YORK KNICKS
ニューヨーク・ニックス
イースト制覇に必要なもの
個人タイトル最終大予想
ニコラ・ヨキッチ シーズンＴＤへのカウントダウン
激化する西の順位争い
[SPECIAL STORY③]
GOLDEN STATE WARRIORS
ゴールデンステイト・ウォリアーズ
元王者の華麗なる逆襲
プレーオフ記録で上位浮上が期待される男たち
最下位争いの行方
[JAPANESE PLAYER]
八村 塁（レイカーズ）
勝利へのラストスパート
河村勇輝（グリズリーズ／ハッスル）
Ｇリーグで続く研鑽の日々
NBA全30チーム月間レポート
富永啓生 Ｇリーグ奮闘記
PANINI NBA 2024-25
トレーディングカード最新リリース情報局
[現地ライターコラム]
NBA INSIDE 著：杉浦大介
NBA史上屈指の点取り屋
デュラントはどこへ行く？
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★Duka’s TREASURE BOX：1999年 とんがりコーン
★ＮＢＡムイミダスVol.345：来たる決戦の舞台では、ウォリアーズの“プレーオフ・ジミー”に要注目！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★ＮＢＡライバル列伝＜#５＞2000～02 レイカーズ×キングス
★栄光なきスターたち 第４回：モーリス・ストークス――黒人初のスーパースターを襲った悲劇のアクシデント
★NCAAトーナメント2025組み合わせ
★ユーロリーグ・ダイジェスト 第27～29節
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[特別付録]
ビッグポスター
ルカ・ドンチッチ（レイカーズ）
レイカーズ・レジェンド
ご了承ください
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名門レイカーズ全史
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LeBRON JAMES
レブロン・ジェームズ（レイカーズ）
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今季優勝への道－東西強豪チームとの相性－
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NBA 2024-25
終盤戦＆プレーオフ徹底ガイド
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優勝の本命に挙がらない理由
終盤戦＆プレーオフ必見の12人
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CADE CUNNINGHAM
ケイド・カニングハム（ピストンズ）
新星が語る古豪ピストンズの輝ける未来
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個人タイトル最終大予想
ニコラ・ヨキッチ シーズンＴＤへのカウントダウン
激化する西の順位争い
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GOLDEN STATE WARRIORS
ゴールデンステイト・ウォリアーズ
元王者の華麗なる逆襲
プレーオフ記録で上位浮上が期待される男たち
最下位争いの行方
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八村 塁（レイカーズ）
勝利へのラストスパート
河村勇輝（グリズリーズ／ハッスル）
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NBA全30チーム月間レポート
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PANINI NBA 2024-25
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NBA INSIDE 著：杉浦大介
NBA史上屈指の点取り屋
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